Suscribirse

Nación

Confirman secuestro de reconocido cafetero y su esposa en el Huila. Se adelanta plan candado para rescatarlos

Hombres armados dispararon en más de 20 oportunidades al carro blindado en el que se movilizaban.

Javier Molina Castillo

Javier Molina Castillo

13 de septiembre de 2025, 3:12 p. m.
Benjamín Salcedo y Lourdes Pacinga fueron secuestrados en el sur del Huila.
Benjamín Salcedo y Lourdes Pacinga fueron secuestrados en el sur del Huila. | Foto: @pedrohflorez/Captura de pantalla @laboyanos

Las autoridades confirmaron el secuestro de Benjamín Salcedo y Lourdes Pacinga, un reconocido cafetero y su esposa, en la vía entre Pitalito y Acevedo, en el Huila en la noche de este viernes, 12 de septiembre.

El vehículo blindado en el que se movilizaban los empresarios del café fue hallado en la vía abandonado con más de 20 impactos de bala, por lo que se presume que fueron atacados y luego obligados a descender.

Contexto: Liberan a hijo de Samuel Londoño, gerente de la Licorera del Cauca

Según la información suministrada por las autoridades a SEMANA, la pareja, al parecer, abrió la puerta del vehículo pensando que era un hurto y los sujetos aprovecharon para llevárselos. Se presume que les robaron también una alta suma de dinero.

El coronel Carlos Eduardo Téllez Betancourt, comandante de la Policía Huila, se refirió al hecho en el sur del departamento y aseguró que las autoridades están adelantando todo lo necesario para dar con el paradero de las dos personas que se encuentran secuestradas.

“La Policía Nacional, en coordinación con las unidades en el sur del departamento del Huila y el Ejército Nacional, adelantamos un plan candado, con el objetivo de dar con el paradero de los dos ciudadanos presuntamente secuestrados en zona rural en el sector Cantarito", señaló.

El alto oficial confirmó la hipótesis de que los hombres con armas largas habrían interceptado el vehículo en el que se movilizaban las víctimas, realizando disparos y posteriormente se los llevaron con rumbo desconocido.

“La Policía Nacional hace un llamado urgente a la ciudadanía para que suministre cualquier información que contribuya a la ubicación de estas personas y la captura de los responsables”, manifestó el Comandante de la Policía en el departamento del Huila.

Contexto: “Que agilice”, el mensaje a la fiscal Luz Adriana Camargo de parte de los agentes del CTI secuestrados por el ELN

El presidente Ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie, se pronunció sobre el hecho y envió un mensaje de solidaridad a la familia de las víctimas: “Lamentamos mucho el secuestro del cafetero Benjamín Salcedo y su señora Lourdes. @HuilaGob volvió a vivir y soportar la violencia de los 90s. Que lamentable. ⁦¿@GaulaPolicia @GaulaMilitares“.

El senador Pedro Hernando Flórez, presidente de la Comisión VI, señaló que “el secuestro de Benjamín Salcedo y Lourdes Pacinga en el sur del Huila nos duele y nos indigna. Toda mi solidaridad con sus familias en estos momentos de angustia".

Por su parte, el representante a la Cámara Julio César Triana le pidió al Gobierno nacional actuar “con toda su capacidad para lograr la pronta libertad de Benjamín Salcedo y Lourdes Pacinga, reconocidos cafeteros huilenses que hoy sufren el flagelo del secuestro”.

“Lo ocurrido es una dolorosa muestra de cómo este Gobierno se ha olvidado de la seguridad en los territorios. El Huila no puede seguir a merced de la violencia mientras el Estado cierra los ojos”, señaló el representante.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Esta es la predicción del Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, sábado 13 de septiembre de 2025

2. Histórica marcha de la extrema derecha en Londres tras asesinato de Charlie Kirk: salieron a las calles en protesta sin precedentes

3. Sufrido final en la etapa 20 sentenció la Vuelta a España: Egan Bernal fue protagonista

4. Confirman secuestro de reconocido cafetero y su esposa en el Huila. Se adelanta plan candado para rescatarlos

5. Berenice Bedoya: la nueva senadora que será investigada por el escándalo de la UNGRD

LEER MENOS

Noticias relacionadas

secuestroHuila

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.