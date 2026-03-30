Corrupción en la UNGRD: la fallida audiencia para escuchar a tres testigos clave que definirán la pérdida de investidura del senador Iván Name

SEMANA conoció en su totalidad el acta en la que se registró la recepción de testimonios dentro del proceso de pérdida de investidura contra el senador de la Alianza Verde, Iván Leonidas Name Vásquez, señalado de ser pieza clave en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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En el documento se reseña que el pasado 11 de marzo, a las 9:41 de la mañana, se recopilaron los testimonios del exdirector de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez, y la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova.

Pese a estar citado, el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez no se encontraba presente en la diligencia convocada por la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura 24.

Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, uno de los testigos clave en los procesos penales. Foto: Colprensa

La diligencia se vio trastocada debido a que la defensa de Iván Name, el abogado Fahid Name Gómez, aseveró que no contaba con todos los elementos materiales de prueba que había ordenado el Consejo de Estado el pasado 23 de febrero.

“Verificados los documentos anexos al expediente en cumplimiento de la providencia referenciada, a su sentir no se encuentra incorporada la totalidad de las pruebas decretadas, y afirma que solo se encuentran anexas las actas de las diligencias, pero no sus grabaciones, y refiere que surtir el traslado de esos documentos resulta de vital importancia para realizar la audiencia de recepción de testimonios que fueron ordenados como prueba”, señala.

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Debido a esto, el magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera decidió suspender la audiencia.

Los tres testimonios clave

En la práctica de pruebas de este expediente, que ya cumple dos años y medio, el Consejo de Estado concluyó que la declaración de Olmedo López, Sneyder Pinilla y Sandra Ortiz se torna fundamental, pues fueron testigos directos de los hechos por los cuales se pide la pérdida de investidura en contra del expresidente del Senado.

Los hechos hacen referencia al presunto recibimiento de tres mil millones de pesos en sobornos por parte de Name en octubre de 2023, para así agilizar la citación de debates en la Plenaria del Senado frente a proyectos y reformas en los cuales el Gobierno Petro tenía un especial interés.

Corrupción en la UNGRD: reaparecen en audiencia los congresistas Iván Name y Andrés Calle. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/5Ae1ayDwNI — Revista Semana (@RevistaSemana) March 5, 2026

El dinero en efectivo se lo habría entregado Sneyder Pinilla, atendiendo órdenes directas de Olmedo López.

Para el traslado del dinero desde el centro de Bogotá hasta un exclusivo sector en el nororiente de la capital de la República, donde vivía el senador, se habrían utilizado las camionetas blindadas de Sandra Ortiz, quien conocía todo el plan.

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En la actualidad, Name se encuentra en la cárcel La Picota, de Bogotá, por orden de la Corte Suprema de Justicia.

El congresista enfrenta un juicio por los delitos de cohecho impropio (en calidad de coautor) y peculado por apropiación agravado (como interviniente).