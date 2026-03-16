Corte califica como “afrenta” usar el hundimiento de la ley de financiamiento para decretar emergencia económica

La Corte Constitucional finalmente publicó el auto con el que ordenó suspender de manera provisional, en enero de este año, el decreto expedido por el presidente Gustavo Petro que declaraba la primera emergencia económica tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso de la República.

Paloma Valencia pidió a la Corte Constitucional suspender el decreto de emergencia económica firmado por el presidente Petro

Esa situación fue cuestionada en dicho documento como una “afrenta contra el principio de separación de poderes y el principio democrático, toda vez que invade competencias celosamente resguardadas al Legislativo, por ejemplo, la imposición de tributos cuyo ejercicio por parte del presidente de la República es absolutamente excepcional”.

Para los magistrados de ese alto tribunal, esa situación, que se habría presentado sin justificación suficiente, dejó al Gobierno en una posición cuestionada por asumir una competencia que el Congreso tiene garantizada en la Constitución de Colombia.

Hasta este 16 de marzo, la Corte Constitucional expidió el auto que suspendió provisionalmente el decreto de emergencia económica. Foto: Suministro

“La Sala Plena estima que el carácter irremediable se apoya no solo en la carencia prima facie de un fundamento fáctico suficiente para la expedición del decreto, sino también en el hecho que esa expedición fue el resultado de un desacuerdo político con el Congreso, debido a la no aprobación de la ley de financiamiento”, dice el documento.

Para la Corte, el ‘no’ del Congreso a esa iniciativa del Ejecutivo fue una competencia que “ejerció válidamente el órgano legislativo”, por lo que la Sala Plena concluyó que es “evidente el perjuicio irremediable frente al contenido de los artículos 3, 113, 150 y 215 de la Constitución, especialmente, (i) el principio de separación de las ramas del poder público (arts. 113 y 215) y (ii) el principio democrático (arts. 3 y 150)”.

El auto también destacó que el efecto “nocivo e irremediable de suplantar” al Congreso de la República en el ejercicio de sus funciones vulneraría un principio fundamental de reserva tributaria denominado “no taxation without representation”, lo que significa que no hay tributos sin representación.

“La Corte no puede pasar por alto que el anuncio general de las medidas tributarias que se pretende adoptar evidencia el riesgo de que la habilitación prevista genere efectos irremediables durante el trámite de revisión de constitucionalidad”, agregó el alto tribunal.

El estudio dejó en evidencia que algunos de los tributos anunciados por el Gobierno Petro podrían producir efectos “muy difíciles o incluso imposibles de revertir”, por lo que era necesario suspender de manera temporal el decreto hasta tomar una decisión de fondo que se podría conocer a finales de marzo.