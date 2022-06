Crimen del fiscal antimafia: Otro de los implicados en el homicidio de Marcelo Pecci se esconde en Venezuela

Tras la captura de varios de los responsables del crimen del fiscal Marcelo Pecci, el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, indicó que se avanza en la investigación para determinar, quién o que organización fue la que ordenó que asesinar al Fiscal antimafia de Paraguay, Marcelo Pecci, en la ciudad de Cartagena.

De acuerdo con el general Vargas, el PCC, Primer Comando Capital de Brasil, habría ordenado el crimen de Pscci. “Según nos lo han manifestado los colegas de Paraguay, en algún momento se había también contratado para que se atentara contra el fiscal Marcelo por parte del PCC, Primer Comando Capital de Brasil, para que fuera cometido este homicidio en Paraguay, por cuestiones de coordinación delincuencial entre ellos, de acuerdo con lo que nos informan desde Paraguay, ese homicidio no pudo ser consumado allá y el acuerdo al que llegaron varios de los delincuentes determinadores era que fuera realizado en cualquier parte del mundo”.

Respecto a la fuga de una sexta persona, que habría participado en el crimen de Pecci y que se encuentran fugitiva, el general Vargas indicó que se conoce que huyó hacia Venezuela. “La información de inteligencia de Interpol que tenemos, es que esta persona salió hacia Venezuela y por eso es tan importante que Interpol haya escrito a todo el mundo, pero con énfasis en los países fronterizos. A pesar de que no hay mucha colaboración, o es casi nula, hemos cumplido con este requisito de decirles a ellos que lo ubiquen, lo capturen y notifiquen a Colombia para iniciar los trámites correspondientes, para que venga a responder por este proceso”.

Así mismo, indicó el director de la Policía que “se continúa trabajando con las autoridades de los demás países en la búsqueda de los determinadores de este crimen, que seguramente están en otro país. Vamos a continuar con un equipo especializado que ya está en Paraguay, trabajando con los organismos de inteligencia para recolectar información que nos permita lo más rápido posible ubicarlos”.

Añadió el general Vargas que en este caso no se pagará recompensa y que no se utilizaron informantes. “No solamente en Cartagena se logra establecer que varios de ellos salieron por tierra desde una empresa reconocidas y en otros en vehículos, por eso la certeza absoluta de la ubicación de estas personas y este ha sido un trabajo científico, técnico y de investigación en dónde hay testimonios, hay testigos, pero no hay informantes”.

“Construimos una película a través de los videos de este crimen, es impresionante lo que se logró, por eso cuando llegan estás audiencias, las defensas se ven obligadas y dicen que hay que reconocer, aceptar cargos y buscar sentencias anticipadas. Incluso si hay que descubrir todo lo que se tiene en esas primeras audiencias lo hacemos, porque acabamos con las estrategias de defensa. Porque la única que les queda es agachar la cabeza y aceptar la responsabilidad. Reconstruimos todo en el marco de esta investigación”, dijo por su parte el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa.

Agregó que, “este crimen fue pagado con 2 mil millones de pesos, se repartieron los recursos entre varias personas, el crimen se comete 10 de mayo, desde el día 6 de mayo ya estaban estas personas concertadas, el 5 de mayo se reunieron en Medellín en la plaza minorista para estructurar el plan criminal, llegan a Cartagena por Santa Marta, Montería y van llegando a Cartagena, algunos de ellos no tenían comunicación física”.

Los capturados serán recluidos en celdas de la Fiscalía General de la Nación, mientras se define su sitio de reclusión permanente. Cuatro de los cinco capturados, aceptaron cargos.