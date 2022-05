“Criticar a Isabel Zuleta por luchar contra Hidroituango es criticar a todos los líderes sociales”: Petro

La relación entre el candidato a la Presidencia de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, y la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, ha tenido choques por un tema central, como lo es el de Hidroituango. Es así como, mediante su perfil oficial de Twitter, Gustavo Petro defendió a la política e hizo énfasis en las polémicas críticas que la mujer está recibiendo.

“Criticar a la senadora Isabel Zuleta por su lucha contra Hidroituango es criticar toda la actividad de los líderes sociales en el país”, escribió el candidato del Pacto Histórico.

De acuerdo con lo consignado en Twitter, Petro tuvo en cuenta una pieza de video en la que aparece Zuleta hablando hace unos años y dice que ella le solicitó una reunión a Fajardo para hablar sobre el proyecto hidroeléctrico.

En vista de ello, el candidato del Pacto Histórico respaldó dicha publicación y aprovechó para dar un mensaje.

“Un gobernante debe soportar la crítica del líder y de la lidereza social. De eso es que se trata en buena parte la democracia”, apuntó Petro.

El candidato del Pacto Histórico defendió a Isabel Cristina Zuleta, senadora de su mismo colectivo político. - Foto: Twitter: @petrogustavo

Es preciso señalar que, durante estos días, la senadora y activista Isabel Cristina Zuleta ha sido fuertemente criticada en redes sociales debido a que confesó que hubo un plan para “acabar” con Sergio Fajardo y que van por Fico Gutiérrez.

Una pieza de video ha estado rondando por las plataformas de interacción; se trata de una grabación en que la senadora electa del Pacto Histórico cuenta cómo se debilitó políticamente la campaña de Sergio Fajardo y cómo se abordará en la recta final a Federico Gutiérrez.

Esta estrategia del Pacto Histórico se conoce a 20 días de que los colombianos acudan a las urnas para elegir al próximo presidente de Colombia y ha generado todo tipo de reacciones.

En el video de dos minutos que ha rodado por Twitter, la congresista electa confiesa que “ya a Fajardo lo quemamos y fue tarea dura, una tarea hasta Procuraduría y Contraloría, fue dura”.

La senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, confesando cual es el plan para acabar con Fico Gutierrez.



Por favor difundir, aquí hay varios delitos #PetroElPatronDelMal pic.twitter.com/XiT7zdcA33 — Jaime Arizabaleta 🇨🇴 (@jarizabaletaf) May 8, 2022

En el video se observa que la congresista electa le está hablando a un grupo de seguidores del Pacto Histórico y les explica cómo lograron “desaparecer” del espectro político a Fajardo, pero se lamenta porque lograron “demostrar que ese tipo (Sergio Fajardo) no puede estar en la presidencia y nos salieron con esta sorpresita (Fico Gutiérrez)”.

En medio de la charla de la congresista electa se le escucha decir sobre Federico Gutiérrez: “Voy a salir hablando de Fico con todo lo que tenemos guardado, entonces, necesitamos que estén pendientes de la estrategia para no quemarla antes de tiempo, para que cuando empecemos a salir puedan replicar por todas partes”, dice Zuleta.

Aunque no queda clara cuál es la estrategia que deberán replicar, lo que si está claro es que en el Pacto Histórico hay sorpresa por el crecimiento que ha tenido Federico Gutiérrez en las encuestas y el reconocimiento que ha logrado en el país. Sobre el tema, Zuleta asegura que “Fico no aparecía en el panorama nacional hasta hace un mes prácticamente. No aparecía, fue para todos una sorpresa”.

Además, dice que Fico Gutiérrez es una “sorpresita” que sacaron de la manga porque “les puedo decir que nosotros no lo teníamos en el panorama. No estaba y lo han venido creciendo”.

Debido a los señalamientos, Gutiérrez quiso hablar en el debate de Noticias Caracol.

“Sergio y yo vimos a esta señora Zuleta diciendo: ‘A Sergio ya lo acabamos’. Tengo solidaridad con Sergio porque no puedo dejar pasar que el sector que no vino (Pacto Histórico) diga que ya acabamos con uno y vamos por orto, que es por mí”, ratificó ‘Fico’.

Y envió un contundente mensaje: “No más odios, no más ataques, no más guerra sucia”.