El Gobierno Nacional estableció que el día cívico para 2026 será el próximo 17 de abril, lo que implica una serie de cambios para miles de contribuyentes en el país, ya que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció la modificación de algunos vencimientos del calendario tributario.

Dian informa modificación de los vencimientos tributarios por día cívico; contribuyentes deben tomar nota

La entidad de impuestos y aduanas publicó un comunicado en el que señala: “Cuando el vencimiento de una obligación coincida con el tercer viernes de abril —declarado día cívico para las entidades del orden nacional—, el plazo para cumplir con la misma se trasladará al siguiente día hábil”.

La Dian anunció que hay cambios en el calendario por el día cívico. Foto: Colprensa

El Gobierno de Gustavo Petro firmó un decreto que establece cada tercer viernes de abril como día cívico, jornada en la que, por regla general, los servidores públicos no laboran.

“No solo se afecta el vencimiento correspondiente a esa fecha específica, sino que se trasladan todos los plazos posteriores”, explica la Dian en su informe publicado este miércoles 4 de marzo. La entidad detalló que el día cívico impacta obligaciones como:

La declaración y pago de la segunda cuota del impuesto sobre la renta de grandes contribuyentes, año gravable 2025.

La declaración y pago mensual de retención en la fuente 2026.

La declaración anual Presencia Económica Significativa (PES).

La declaración anual y pago del Régimen Simple de Tributación (RST).

El día cívico cae cada tercer viernes de abril, de cada año. Foto: agencia 123rf

La entidad informó que en su sitio web se encuentra disponible el calendario de este año, donde los contribuyentes deben verificar las fechas de cumplimiento para evitar contratiempos: “Es importante tener en cuenta que los términos están fijados en días hábiles”, recordó la Dian.

En 2024, el Gobierno anunció el decreto que establece el día cívico, denominado “Día Cívico de la Paz con la Naturaleza”, con el objetivo de proteger los recursos naturales.

La orden indica que las entidades públicas “impartirán y adoptarán las instrucciones pertinentes que permitan a sus servidores públicos suspender las diferentes actividades laborales y de atención al público, de manera que el tercer viernes del mes de abril de cada año sea considerado como un día no hábil, laboralmente”, según se lee en el decreto.

“Lo anterior, para generar un espacio de reflexión a nivel nacional sobre el adecuado uso y cuidado de los recursos naturales como esenciales para la preservación de la vida”, agrega el decreto.