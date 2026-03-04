Nación

¿Cuándo es el día cívico en Colombia este 2026 decretado por el Gobierno Petro?

Este día, las empresas públicas suspenden sus actividades.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
4 de marzo de 2026, 9:40 p. m.
El día cívico de este año es el 17 de abril.
El día cívico de este año es el 17 de abril. Foto: Getty Images

El Gobierno Nacional estableció que el día cívico para 2026 será el próximo 17 de abril, lo que implica una serie de cambios para miles de contribuyentes en el país, ya que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció la modificación de algunos vencimientos del calendario tributario.

Dian informa modificación de los vencimientos tributarios por día cívico; contribuyentes deben tomar nota

La entidad de impuestos y aduanas publicó un comunicado en el que señala: “Cuando el vencimiento de una obligación coincida con el tercer viernes de abril —declarado día cívico para las entidades del orden nacional—, el plazo para cumplir con la misma se trasladará al siguiente día hábil”.

Dian
La Dian anunció que hay cambios en el calendario por el día cívico. Foto: Colprensa

El Gobierno de Gustavo Petro firmó un decreto que establece cada tercer viernes de abril como día cívico, jornada en la que, por regla general, los servidores públicos no laboran.

“No solo se afecta el vencimiento correspondiente a esa fecha específica, sino que se trasladan todos los plazos posteriores”, explica la Dian en su informe publicado este miércoles 4 de marzo. La entidad detalló que el día cívico impacta obligaciones como:

Medellín

Otro implicado en escándalo de corrupción que salpica a hermano de Daniel Quintero negocia beneficios con la Fiscalía

Cali

Policía de Cali frustró posible atentado contra la Fuerza Pública de cara a las elecciones del 8 de marzo

Bogotá

¿Busca trabajo en Bogotá? Más de 8.600 vacantes estarán disponibles hasta el 7 de marzo con postulación virtual

Nación

Corrupción en la UNGRD: este jueves se reanudará la discusión en la Corte Suprema para definir la suerte de cinco congresistas

Bogotá

Los detalles de la megalicitación por más de $3.000 millones con la que Bogotá busca contratar el nuevo sistema de recaudo para el metro

Bogotá

Definen la ruta que recorrerá el cable aéreo de Soacha: tendrá tres estaciones estratégicas

Bucaramanga

Docente de la UIS enfrenta a encapuchados y los saca a empujones del salón de clases: se conoce qué les dijo

Macroeconomía

Dian informa modificación de los vencimientos tributarios por día cívico; contribuyentes deben tomar nota

Mundo

¿Por qué el 26 de septiembre se celebra el Día de la Bandera en Ecuador?

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos tendrá día festivo el lunes 26 de mayo: así se vivirá el fin de semana largo por Memorial Day 2025

  • La declaración y pago de la segunda cuota del impuesto sobre la renta de grandes contribuyentes, año gravable 2025.
  • La declaración y pago mensual de retención en la fuente 2026.
  • La declaración anual Presencia Económica Significativa (PES).
  • La declaración anual y pago del Régimen Simple de Tributación (RST). 
Calendario septiembre 2025: ¿por qué en este mes no hay días feriados?.
El día cívico cae cada tercer viernes de abril, de cada año. Foto: agencia 123rf

La entidad informó que en su sitio web se encuentra disponible el calendario de este año, donde los contribuyentes deben verificar las fechas de cumplimiento para evitar contratiempos: “Es importante tener en cuenta que los términos están fijados en días hábiles”, recordó la Dian.

En 2024, el Gobierno anunció el decreto que establece el día cívico, denominado “Día Cívico de la Paz con la Naturaleza”, con el objetivo de proteger los recursos naturales.

La orden indica que las entidades públicas “impartirán y adoptarán las instrucciones pertinentes que permitan a sus servidores públicos suspender las diferentes actividades laborales y de atención al público, de manera que el tercer viernes del mes de abril de cada año sea considerado como un día no hábil, laboralmente”, según se lee en el decreto.

“Lo anterior, para generar un espacio de reflexión a nivel nacional sobre el adecuado uso y cuidado de los recursos naturales como esenciales para la preservación de la vida”, agrega el decreto.

Más de Nación

El exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David Palacio, es cercano al exalcalde Daniel Quintero.

Otro implicado en escándalo de corrupción que salpica a hermano de Daniel Quintero negocia beneficios con la Fiscalía

Este joven de 20 años tenía un artefacto explosivo artesanal.

Policía de Cali frustró posible atentado contra la Fuerza Pública de cara a las elecciones del 8 de marzo

Muchas personas usan plataformas digitales para encontrar trabajo.

¿Busca trabajo en Bogotá? Más de 8.600 vacantes estarán disponibles hasta el 7 de marzo con postulación virtual

ed 2274

Corrupción en la UNGRD: este jueves se reanudará la discusión en la Corte Suprema para definir la suerte de cinco congresistas

Una de las tarjetas 'Tu llave'

Los detalles de la megalicitación por más de $3.000 millones con la que Bogotá busca contratar el nuevo sistema de recaudo para el metro

x

Definen la ruta que recorrerá el cable aéreo de Soacha: tendrá tres estaciones estratégicas

Profesor enfrenta a encapuchados en la Universidad Industrial de Santander (UIS) en Bucaramanga.

Docente de la UIS enfrenta a encapuchados y los saca a empujones del salón de clases: se conoce qué les dijo

Fiscalía confirmó nombres y números de celular de políticos en los sobres millonarios del escolta de la UNP en La Guajira

Números de celular en los sobres millonarios del escolta de la UNP coinciden con nombres de políticos en La Guajira

Lluvias y tormentas marcarán el país mientras aumentan las alertas por deslizamientos

¿Por qué sigue lloviendo en Colombia? Ideam alertó por el inicio oficial de la nueva temporada

Noticias Destacadas