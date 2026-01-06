Nación

CUT se une al llamado de Petro: marchará el 7 de enero; estas son las razones de las movilizaciones

La convocatoria de Petro surgió en el marco de la escalada diplomática.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

7 de enero de 2026, 2:37 a. m.
El presidente de la CUT dijo que la central también haría parte de las movilizaciones.
El presidente de la CUT dijo que la central también haría parte de las movilizaciones.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) anunció su adhesión a la movilización convocada por el presidente Gustavo Petro para este miércoles 7 de enero, a partir de las 4:00 p. m. en las plazas públicas de todo el país.

El presidente nacional de la CUT, Fabio Arias, difundió un video en redes en el que invitó “a todas y todos” a hacer presencia y señaló que la cita principal en Bogotá será en la Plaza de Bolívar.

La convocatoria de Petro surgió en el marco de la escalada diplomática y las declaraciones públicas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto al país y al presidente.

Petro comunicó en sus redes que participará en la concentración de Bogotá y escribió: “¡Colombia libre!”, al tiempo que pidió izar la bandera nacional en los hogares como gesto de respaldo a la soberanía.

En el mensaje difundido por Fabio Arias, la CUT presenta la movilización como una respuesta “frente a los anuncios de invasión militar en Colombia y contra las agresiones que ha hecho al presidente Gustavo Petro”. El llamado repite la hora: 4:00 p. m., y repite el punto central en Bogotá: Plaza de Bolívar.

¿Por qué se convoca la marcha?

La movilización fue convocada por el presidente Gustavo Petro, tras recientes declaraciones públicas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que lanzó críticas directas contra el Gobierno colombiano y contra el propio jefe de Estado. En ese contexto, Petro hizo un llamado a la ciudadanía para concentrarse el miércoles 7 de enero en las plazas públicas del país, con el objetivo de manifestarse en defensa de la soberanía y la democracia.

En particular, la convocatoria se produjo luego de que Trump, mientras viajaba a bordo del Air Force One, fuera consultado sobre la posibilidad de una intervención militar estadounidense en Colombia y respondiera: “Suena bien para mí. Sí”. Esa declaración elevó la atención en la escena política colombiana y motivó la reacción pública del mandatario colombiano.

Y es que, frente a los señalamientos de Trump, el presidente Petro ha estado respondiendo desde el primer momento. En varios mensajes reaccionó a la calificación de “forajido del narcotráfico” que le atribuyó el mandatario estadounidense y afirmó que ese señalamiento era producto de lo que describió como un “cerebro senil”.

Además de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el llamado presidencial ha generado distintas reacciones en el círculo político, tanto de respaldo como de crítica.

Noticias Destacadas