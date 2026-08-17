De La Espriella advirtió que castigará la corrupción en ayudas por el terremoto: “Se las verá conmigo directamente”

En la noche de este lunes 17 de agosto, el presidente Abelardo De La Espriella se dirigió a todos los colombianos mediante su primera alocución presidencial para afirmar que “la patria está de luto”, y dar el balance que dejó la tragedia por el terremoto ocurrido el pasado lunes 10 del mismo mes.

Escalofriante radiografía de la tragedia por el terremoto: Valle, Risaralda y Chocó los más afectados. Hay 289 muertos

De acuerdo con las estimaciones preliminares que dio el primer mandatario, el desastre natural afectó 450 municipios, dejó 289 fallecidos, 4.187 heridos, 143 desaparecidos, 120.328 afectados, 26.945 viviendas destrozadas, 127.557 viviendas averiadas, 285 centros de salud y 2.838 instituciones educativas con daños, además de vías, puentes, y más.

Luego de dar este balance, el mandatario del territorio nacional mencionó las ayudas que están planeadas para los damnificados en el caso de vivienda.

En sus mismas palabras, aseguró que habrá “subsidios de arrendamiento, alivios en servicios públicos, programa de vivienda nueva y mejoramiento, bajo el concepto de ‘Vivienda Milagro’”.

Para llevar esto a cabo, De La Espriella señaló que se hará un censo, “se caracterizará cada caso” y “se entregarán soluciones concretas para los colombianos afectados”.

El presidente también habló de la situación económica del país y de los fondos que existen para mediar esta tragedia.

“En los últimos dos años, uno de cada tres pesos del recaudo se destinó a la deuda. La situación fiscal, económica que yo recibo, es absolutamente terrible, y es fruto de la irresponsabilidad del gobierno que gracias a Dios ya abandonó el poder”, dijo, haciendo referencia al gobierno que dejó hace unos cuantos días Gustavo Petro.

Para dar tranquilidad a los colombianos, el primer mandatario confirmó que se dará seguimiento de cerca al manejo de los fondos.

Abelardo de la Espriella Foto: Presidencia

“Mi gobierno asumirá esta responsabilidad con austeridad y transparencia. Aquí no se va a perder un solo peso. Vamos a hacerlo de manera decidida, a pesar de la grave situación fiscal que estoy recibiendo”, manifestó.

A manera de advertencia, el presidente envió un mensaje a todas aquellas personas que administrarán estos fondos del país:

“No hay en mi gobierno tolerancia alguna con la corrupción. El que se atreva a tocar un peso de eso, se las verá conmigo directamente. El que le meta la mano a la plata pública será castigado con severidad como corresponde. Les advierto, absténganse de hacerlo. No lo voy a permitir”, dijo con firmeza.

Abelardo De La Espriella habla en su primera alocución presidencial tras el terremoto: “La patria está de luto”

Por último, Abelardo De La Espriella afirmó que le ministro de Hacienda y su equipo, ya están al frente de todas las soluciones, y tienen orden de priorizar cada peso para las víctimas de esta tragedia.