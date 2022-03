¿Debe renunciar o no el Registrador? Esto dijeron candidatos presidenciales en debate de RCN

Los candidatos presidenciales (Íngrid Betancourt, Sergio Fajardo, Federico ‘Fico’ Gutiérrez y Enrique Gómez) participaron este domingo en un debate organizado por RCN y todos respondieron a la pregunta de sí el registrador Nacional, Alexander Vega, debía renunciar.

Ingrid Betancourt fue vehemente. “Todos necesitamos garantías y esto obviamente de cara a las elecciones del 29 de mayo. Necesitamos tener la certeza que este tipo de hechos no se van a volver a reproducir. Este tipo de situaciones son las que generan violencia, esto es grave”, dijo la candidata presidencial de Verde Oxígeno.

Y añadió: “señalar a dedo no es el punto, lo que quiero es que me muestren los resultados de este proceso. Quiero ver las pruebas de lo que pasó... Evidentemente puede darse que el reconteo muestre fallas protuberantes que se deban a la organización del Registrador y tendría que renunciar... ¿pero cuáles son las garantías de un cambio de registrador a medio camino en medio de las elecciones...?”, se preguntó. Agregó: “Si hay un fraude, tiene que haber una consecuencia electoral y por supuesto penal”.

A su turno, Sergio Fajardo respondió de modo enfático: “lo que está pasando hoy es un gran daño peligroso para Colombia [...] en el actual caos electoral que tenemos no podemos llegar con tranquilidad a las elecciones a la primera vuelta y es responsabilidad del Gobierno. El Registrador tiene que renunciar, porque no es el árbitro que nos da garantía para poder participar de manera transparente en las elecciones. Las cortes deben escoger una persona que nos de garantías”, dijo.

Sobre la misma línea, Enrique Gómez agregó: “Si nos vienen a decir ahora que después de cientos de miles de millones de pesos invertidos por la Registraduría estaba mal formateado el E-14, que es el documento esencial del cierre de mesa de información, que la información de los claveros no coincide, es grave. Entonces alguien tiene que renunciar aquí... Bienvenido el reconteno, pero renuncia del Registrador de inmediato. La democracia está en riesgo”, aseguró.

Por su parte, ‘Fico’ Gutiérrez dijo: “se tiene que aclarar todo. Hoy existen dudas y yo estoy de acuerdo con lo que han planteado Ingrid y Enrique, porque justamente mire, quien no viene, no viene porque no hay garantías electorales y los votos le aparecieron a él, 500.000 votos le aparecieron al pacto de Petro. Entonces, sí hay corrupción y si en algún momento hubo fraude fue para favorecer la Pacto Histórico y eso queda claro, pero no estoy de acuerdo cuando dicen que no se deben reconocer las elecciones (...). Lo que quiero esperar es a que se de el reconteo de votos que ya han anunciado desde la Registraduría y que exista claridad absoluta”.

Además, agregó: “yo no voy a deslegitimar las instituciones hasta que exista una veeduría completa de que fue lo que ocurrió el domingo de las lecciones”.