En Popayán, crece la preocupación por los robos cometidos por delincuentes que se movilizan en motocicletas y atacan en grupo.

En distintos hechos, estos sujetos han intimidado a sus víctimas y les han quitado sus pertenencias, una modalidad que mantiene en alerta a las autoridades de la capital del Cauca.

La Policía Metropolitana adelanta investigaciones para identificar a los responsables y lograr su captura.

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Policía busca a los responsables

La delincuencia que actúa en grupo vuelve a encender las alertas en Popayán, capital del Cauca. Varios sujetos que se movilizaban en motocicletas fueron captados en video mientras abordaban a sus víctimas y les quitaban sus pertenencias.

De acuerdo con la publicación de Periódico Virtual, uno de los casos quedó registrado en cámaras de seguridad y las imágenes están siendo analizadas por las autoridades para establecer quiénes participaron en el hurto.

La modalidad consiste en la intervención coordinada de varias personas que llegan en motocicletas y aprovechan para intimidar a sus víctimas y despojarlas de sus objetos personales.

El coronel Henry Ávila, comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, confirmó que la Seccional de Investigación Criminal adelanta las labores para esclarecer lo ocurrido.

“La Policía Metropolitana de Popayán adelanta las investigaciones correspondientes a través de nuestra Seccional de Investigación Criminal a los hechos que se han registrado por videos de cámaras de seguridad”, manifestó el oficial, según la publicación.

El comandante también aseguró que la institución dispone de sus capacidades investigativas para ubicar a los señalados y llevarlos ante las autoridades competentes.

“De esta manera se pone a disposición con todas sus capacidades para dar con la captura y aprehensión de estos sujetos”, señaló Ávila.

“No permitiremos que alteren la paz” de Popayán

Frente a los hechos que afectan la tranquilidad de los habitantes, el oficial envió un mensaje contundente sobre la posición de la institución ante esta modalidad delictiva.

“No permitiremos que alteren la paz, la seguridad y la convivencia de nuestra ciudad”, afirmó el comandante de la Policía Metropolitana.

Según la información suministrada a diferentes medios, las autoridades tienen conocimiento de posibles zonas de operación de estos delincuentes, con referencias al barrio Retiro Bajo.

Sin embargo, la publicación consultada se centra en el caso registrado en El Empedrado, donde dos mujeres fueron víctimas de estos vándalos.

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Por ahora, la información publicada no reporta capturas relacionadas con los hurtos denunciados ni precisa cuántas personas participaron.

La investigación continúa para establecer la identidad de las personas que aparecen en los videos y determinar si tienen relación con otros hechos similares ocurridos en la capital caucana.