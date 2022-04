“Desproporcionada”: concejal de Medellín sobre sanción del Centro Democrático que revocó CNE

El 16 de noviembre de 2021, la directora del Centro Democrático, Nubia Stella Martínez, notificó al presidente del Concejo de Medellín, Jaime Cuartas, sobre la investigación formal contra los concejales Albert Yordano Corredor, María Paulina Aguinaga, Nataly Vélez y Lina Marcela García por la violación al régimen de bancadas y a las decisiones adoptadas por el partido.

La decisión de la colectividad se dio porque estos cuatro concejales no atendieron la orden del partido para apoyar a Simón Molina y eso generó que el partido perdiera la presidencia, que finalmente quedó en manos del conservador Lucas Cañas. Por esa razón, el tema llegó al Consejo Nacional Electoral y este jueves 7 de abril la sala plena tomó la decisión de revocar la medida impuesta contra los concejales, por lo que se ordenó terminar esa sanción con la finalidad de devolverles los derechos políticos.

La ponencia fue del magistrado Renato Contreras, quien consideró que el castigo fue desproporcionado, razón por la cual llevó la solicitud de ponerle punto final a la polémica y regresar el derecho de voz y voto a los cabildantes.

De manera unánime, todos los magistrados del Consejo Nacional Electoral respaldaron la postura de Contreras y por eso la sanción de Nubia Stella Martínez quedó sin efecto.

La sanción tenía una duración de 18 meses, por lo que los concejales consideraron que prácticamente terminarían su periodo sin poder adelantar sus tareas por la postura de la directora del Centro Democrático. Después de esta decisión del CNE, la dirección del partido no se ha pronunciado. En diálogo con SEMANA, la concejal de Medellín, María Paulina Aguinaga, explica qué ocurrió durante todo este proceso.

SEMANA: ¿Con esta decisión le ganan una partida al Centro Democrático o al expresidente Álvaro Uribe?

María Aguinaga: Lo primero que tengo que señalar es que fue una sanción desproporcionada, arbitraria, precipitada. Se actuó con codicia, porque nunca se nos respetó el debido proceso. Aquí nunca se traicionó al partido, teníamos dos candidatos, cuatro concejales que apoyaban al concejal Simón Molina y cuatro concejales que me acompañaron a mí, el día de la elección nos postulamos los dos y fue allí donde nunca se alcanzó la mayoría, y se procedió a la elección de Lucas Cañas.

SEMANA: ¿Pero la división al interior de esta colectividad en el concejo es muy evidente?

M.A.: Las diferencias siempre serán políticas, mas no personales. Lo que sí tenemos claro es que el matoneo al que nos hemos visto expuestos por parte de nuestro mismo partido es grotesco. Debemos tener claro que lo primero es la ciudad, los habitantes y los ciudadanos que son a los que nos debemos. Mire lo que han hecho muchos de los concejales que dicen estar en la oposición; votar en contra de las vigencias futuras para la alimentación de los niños es dejar sin comida los niños de la ciudad de Medellín.

SEMANA: ¿Por qué pasa esto?

M.A.: Lo hacen por contrariar la votación del alcalde. Por el hecho de que estemos en la oposición no le tenemos que decir a todo que no. Cuando usted vota, por ejemplo, un presupuesto de una ciudad negativamente sin hacer reparos, enmiendas, sin hacer propuestas, lo que estamos viendo es que no se está defendiendo a la ciudad y a los ciudadanos, lo que se hace es obstaculizar.

SEMANA: ¿Por qué los concejales apoyan proyectos de acuerdo y no votan por la alimentación de los niños?

M.A.: No solamente eso, se rasgan las vestiduras por el tema de EPM, pero se les olvida que yo fui una voz absolutamente solitaria en las pasadas administraciones, denunciando las irregularidades de Hidroituango, las inversiones que hizo EPM en el exterior en proyectos como el de aguas claras y muchos de estos concejales fueron silenciosos frente a todo lo que estaba sucediendo. Mire lo que pasó en septiembre, se fueron de paseo a México con los recursos de EPM y ¿cómo hace un control político a una empresa si se van con las directivas y el gerente a visitar México?

SEMANA: Sobre Hidroituango, finalmente la recuperación de recursos se dio por el alcalde Daniel Quintero y a la Contraloría General…

M.A.: Sí, pero recordemos, por ejemplo, qué pasó con la hidroeléctrica que construyó EPM en Panamá Bonyic, donde están casualmente las mismas empresas que hoy están en Hidroituango. Esa Hidroeléctrica tenía un costo inicial de 50 millones de dólares, y termina costando 314 millones de dólares, es decir, 6 veces más de lo que se presupuestó inicialmente. Esa empresa lleva más de 140 millones de dólares de pérdidas acumuladas, allí se han perdido más de un billón de pesos.

SEMANA: ¿Quiénes son los responsables?

M.A.: Gracias a los debates y a la tarea que yo hice, la Contraloría de Medellín adelantó una auditoria especial a ese proyecto, donde se determinó un presunto hallazgo fiscal de más de 140 millones de dólares, a precio de hoy, estamos hablando de más de medio Billón de pesos y en este momento el proceso está en responsabilidad fiscal.

SEMANA: ¿Pero quiénes son los que pueden tener esa responsabilidad fiscal?

M.A.: Allí tenemos varias administraciones involucradas. El proyecto empezó en la administración de Luis Pérez, pero no hubo ninguna actuación trascendental. Los contratos y las grandes adiciones se hacen durante las administraciones de Sergio Fajardo, Alonso Salazar y Aníbal Gaviria, y este último en su administración y en su junta directiva afirmó que era improcedente repetir en contra de esta empresa, porque eran aliadas de EPM.

SEMANA: ¿Federico Gutiérrez?

M.A.: La Hidroeléctrica comenzó en el 2015 a funcionar, y Federico llega a la Alcaldía en 2016. A él no le toca tomar ninguna decisión frente a eso, fueron las tres administraciones anteriores.

SEMANA: ¿Qué va a pasar con ustedes después del 2023, cuando terminen el periodo como concejales?

M.A.: Bueno, cada día trae su afán, por el momento seguiremos trabajando incansablemente por la ciudad y la gente.

SEMANA: ¿Pero hay coqueteos de otros partidos para los cuatro concejales?

M.A.: Si hay coqueteos de muchos lados, pero yo creo que en esto uno debe ser coherente, creo que lo que más valora la gente es la coherencia, la seriedad. El día a día nos dirá cuál debe ser el próximo paso.

SEMANA: ¿Pero se van del Centro Democrático?

M.A.: Uno nunca debe afirmar “de esta agua no beberé”. Vamos a ver qué pasa.

SEMANA: ¿Ustedes respaldan al alcalde Daniel Quintero?

M.A.: Es que esto no es de estar o no estar con la administración, esto es de estar con la ciudad, con los ciudadanos, con la gente. Lo que esté bien para la ciudad y los ciudadanos lo estaremos apoyando, pero donde veamos falencias estaremos alertando con vehemencia y carácter. Cuando vemos equivocaciones las decimos.

SEMANA: ¿Y qué responden a quienes dicen que ustedes tienen cuotas en la Alcaldía?

M.A.: Creo que hay mucha gente que actúa de manera malintencionada, con el fin de dañar la honra y el buen nombre que tenemos. Yo invito y reto al que quiera que me muestre las cuotas que tenemos.

SEMANA: ¿Cuándo fue la última vez que habló con el alcalde Quintero?

M.A.: Creo que fue a finales de febrero en Manrique, porque coincidimos en la inauguración una obra que gestioné.

SEMANA: ¿Entonces es buena la relación con el alcalde?

M.A.: Sí, el tema es que él es el alcalde y nosotros somos los cabildantes y tenemos que tener comunicación con el alcalde. Nosotros somos los voceros de la comunidad con el alcalde, yo tengo una relación diaria con los secretarios, porque la gente lo llama a uno diariamente para muchas cosas, somos la vía entre el alcalde y la comunidad.

SEMANA: ¿Cuál es el desempeño del alcalde?

M.A.: En general no me atrevería a dar una calificación, creo que ha hecho unas cosas bien, como la matricula cero, el metro de la 80 y otras obras. No comparto sus formas, no comparto muchas cosas que dice de EPM a pesar de que en muchas de ellas tiene razón, el modo es el que no comparto.

SEMANA: ¿Pero pasa el año el alcalde?

M.A.: Creo que lo pasa raspando.

SEMANA: ¿Ya pensó por quién va a votar a la Presidencia de la República?

M.A.: Si tengo algo muy claro es que la izquierda o lo que representa el doctor Petro, definitivamente no, eso lo tengo súper claro. Petro es una persona incendiaria.

SEMANA: Le voy a mencionar algunos nombres y usted los define… Sergio Fajardo…

M.A.: Me parece que es un espejismo, como alcalde y gobernador fue muy regular tirando a malo, ahí sí, como decían las abuelas; “dime de qué hablas y te diré de qué careces”.

SEMANA: Álvaro Uribe Vélez…

M.A.: Es una persona inteligente, lo admiro y para él todo el respeto.

SEMANA: Rodolfo Hernández…

M.A.: Desabrochado, no tiene filtros para hablar.

SEMANA: Federico Gutiérrez…

M.A.: Federico tiene mucho carisma con la gente, Federico le llega a la gente y creo que es una de sus mayores virtudes.

SEMANA: Gustavo Petro…

M.A.: Caos y desorden.