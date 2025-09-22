Suscribirse

Nación

Días clave para la reforma pensional en la Corte Constitucional. Así se prepara la ponencia

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de ese alto tribunal, tiene la ardua tarea de presentar su tesis sobre la demanda de la senadora Paloma Valencia.

Redacción Semana
22 de septiembre de 2025, 10:28 p. m.
Las declaraciones de Petro en Bucaramanga sobre la reelección y la reforma pensional.
¿Qué pasará con la reforma pensional? | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Presidencia)

Los próximos días serán claves para el futuro de la reforma pensional en la Corte Constitucional, después de que la Cámara de Representantes y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), presentaron finalmente todas las pruebas que se ordenaron dentro de este proceso que tiene en vilo una de las banderas del Gobierno Petro.

En los últimos días, la Cámara de Representantes envió la aprobación de las actas que certificaron la discusión y la aprobación de la reforma pensional durante las sesiones extraordinarias realizadas el 27 y 28 de junio, las cuales el Gobierno impulsó para que el legislativo subsanara los vicios de trámite que salieron un primer control de constitucionalidad.

Contexto: Desde Cambio Radical le reclamaron al Gobierno por mensajes en contra del presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez

Con la entrada de esos documentos al despacho del magistrado Ibáñez Najar, en las próximas horas se deberá correr traslado a los demandantes e intervinientes para que conozcan dichas pruebas, pero ese proceso tiene vencimiento hasta este jueves 25 de septiembre.

Un día después, el viernes 26 de septiembre, el presidente de la Corte Constitucional, junto a los magistrados auxiliares de su despacho, iniciarán con todo el análisis de las pruebas y los escritos que lleguen de dicho traslado para construir la ponencia que llegará a la Sala Plena con el fin de definir el futuro de la demanda de la senadora Paloma Valencia contra la pensional.

paloma valencia
Paloma Valencia presentó la demanda. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Esta reforma ha causado una gran tensión entre varios integrantes del Gobierno Petro y la Corte Constitucional, de hecho, el ministro del Interior, Armando Benedetti, después de que aseguró que por “capricho” del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, tuvieron que hacer una “tercera subsanación” a esa iniciativa.

Estos señalamientos han ocasionado pronunciamientos de congresistas como Julio César Triana, el representante de Cambio Radical que le reclamó al Gobierno por los mensajes contra el presidente de la Corte Constitucional.

Magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar
El presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

“Las actas de la Cámara no son un simple formalismo y pueden ser consideradas como prueba jurídica, como bien lo ha hecho la Corte Constitucional para analizar los vicios en el trámite de esta reforma pensional. Lo que no puede pasar es que, amparado en ello, hoy los magistrados de la Corte Constitucional o de cualquier corte estén siendo amenazados”, aseguró Triana en su cuenta de X.

Varios congresistas de distintos sectores han advertido que la subsanación de la reforma pensional, como lo ordenó la Corte, podría tener nuevos vicios de trámite por la cantidad de votos con la que fue aprobada. La posición final está en manos de la Sala Plena de la Corte Constitucional.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ordenan arresto contra el exinterventor del Gobierno Petro en la Nueva EPS por desacato a fallo judicial

2. Daniel Quintero invita a café a precandidatos presidenciales del Pacto Histórico después de “tormenta” con Gustavo Bolívar

3. Momento en el que un soldado arriesga su vida al encontrar depósito con explosivos en el Caquetá

4. Así reaccionó Gustavo Petro al enterarse del asesinato del cantante B-King en México

5. Santa Fe se quedaría sin técnico: aseguran que Jorge Bava tiene nuevo equipo en otro país

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Reforma pensionalCorte ConstitucionalCámara de RepresentantesJorge Enrique Ibañez

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.