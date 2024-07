Y cundió el pánico

En 1938 Orson Welles creó miedo colectivo en Nueva York con un programa basado en La Guerra de los Mundos de H.C. Wells que mezclaba segmentos de música interrumpidos por noticias sobre una invasión de marcianos en la ciudad. Quienes llegaron tarde no entendieron que se trataba de una ficción y entraron en pánico. Aunque hoy se discute la escala del impacto, muchos recuerdan haber salido despavoridos del edificio de la CBS desde donde se transmitía el programa mientras otros se agolparon en las calles y forcejearon con la Policía, que había salido a atender la supuesta emergencia. Algunos, incluso, dijeron haber visto seres verdes por la calles.

Fiscalía no logra que Epa Colombia sea enviada a la cárcel

Contexto: Fiscalía no logra que Epa Colombia sea enviada a la cárcel

Algo parecido sucedió en los primeros días de l paro en Bogotá y otras ciudades del país, pero no por la radio sino a través de las redes sociales. En la noche del viernes fotos y videos circularon por WhatsApp, Twitter y Facebook, en algunos casos con exclamaciones de “ahí vienen”, que hacían referencia a grupos de vándalos.

El miedo es un sentimiento natural insertado en la genética para proteger a la especie. La mente está cableada para reaccionar ante amenazas reales pues las ventajas de sentirlo son más grandes que los costos de no reaccionar. El cerebro humano está pendiente de la información que circula en el ambiente, de tal forma que si empieza a escuchar historias de ataques de perros salvajes estará más pendiente de esos animales. Para Víctor Solano, ese día el miedo gobernó y las redes tuvieron mucho que ver en ese proceso. Por un lado, dice, pasó lo mismo que en el cuento de Gabriel García Márquez Algo muy grave va a suceder en este pueblo, que “hizo que las cosas terminaran sucediendo”; y por otro, la gente replicó por las redes lo que ha debido permanecer como un chisme de pasillo. “Nos equivocamos pues publicamos los mensajes de angustia y luego no hicimos lo mismo con los que desmentían el vandalismo”.

Esta no es la primera vez que las redes propagan el miedo. En octubre de 2014 el médico Craig Spencer se convirtió en el sujeto más temido en Nueva York por haber contraído el virus del ébola. Y aunque él no representaba ningún riesgo de contagio, la noticia fue difundida en las redes sociales. Se llegaron a registrar 6.000 tuits por segundo, lo que hizo que los organismos de salud de ese país no lograran atajar la avalancha de mensajes falsos. En poco tiempo el terror fue más viral que la enfermedad porque tuvo el perfecto ecosistema digital para propagarse.

Los estudios han mostrado cómo las redes sociales propagan con mayor rapidez el miedo y otras emociones negativas como la rabia y las noticias falsas. Así lo evidencia un análisis hecho por el Huffington Post en 2018 en Alemania para constatar qué efecto tenía el cambio del algoritmo de Facebook en el que privilegió más las contenidos que la gente comparte de amigos, familiares y de noticias relevantes. Los investigadores encontraron que la información que provocó miedo y rabia tuvo un rol más importante en 2018 que en 2017, cuando no se había producido el cambio de algoritmo. Además de eso, las noticias de portales de dudosa calidad tuvieron casi la misma preponderancia que los medios tradicionales.