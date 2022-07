¿Dólar por encima de 4.700 pesos?: esto dijo el presidente Iván Duque desde EE. UU.

SEMANA conversó este miércoles 14 de julio con el presidente Iván Duque en medio de un evento en South Miami, en la Florida, Estados Unidos. Allí, en medio de la inauguración de Colombia Sculpture Garden, el primer mandatario respondió a una pregunta de SEMANA, y que se hacen muchos colombianos: ¿qué piensa del dólar superando la barrera de los 4.700 pesos?

El presidente dijo: “Lo más importante es enviar mensajes de certidumbre. La incertidumbre trae devaluación. Lo estamos viendo en Colombia, en Chile, y si a eso se suma la situación mundial, se agrava. Insisto en que los mensajes de certidumbre son fundamentales”.

Pero el presidente, además, hizo un llamado a los colombianos que están pensando en salir del país o empresarios que están pensando en sacar sus negocios. En medio del evento Concordia Summit 2022 que se lleva a cabo en Miami, Florida, Duque advirtió que el país no puede terminar en un éxodo fruto del afán y la ansiedad:

“Me quedo y les pido a los colombianos que no se vayan, no les aconsejaría a los colombianos irse. Elegimos a un presidente por cuatro años y esas son las reglas del juego. No se pueden tomar decisiones por miedo, por presión o por ansiedad. Tenemos que defender lo que se ha construido en los últimos años”, dijo Duque en un evento con congresistas y empresarios.

El primer mandatario señaló, además, que es innegable que Colombia es un país próspero, con una democracia estable: “Tenemos instituciones sólidas. Insisto, cuando escucho a la gente decirme que se va, le digo: no lo hagan”.

El presidente también confirmó que sostendrán reuniones con empresarios de Estados Unidos, con quienes conversarán sobre la importancia de seguir invirtiendo en Colombia y recibirá las llaves de la ciudad de South Miami, “afianzando las históricas relaciones que unen nuestros países”, dijo.

Llegamos a Miami, EEUU, donde participaremos en @ConcordiaSummit, presentaremos nuestro legado ambiental, económico y social. Recibiremos, en nombre de Colombia, el ‘Premio al Liderazgo 2022’, que reconoce los logros en migración, lucha contra #CrisisClimática y política social pic.twitter.com/Sj5euqsHzR — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) July 13, 2022

Dólar en Colombia

Cabe recordar que ayer esta moneda extranjera cerró en un nuevo máximo histórico, que ya fue roto, y con ganancias de más de 150 pesos. Sin duda, esta sigue siendo la moneda extranjera más buscada en todo el mundo, debido al fantasma de la recesión que ronda a Estados Unidos y por estos días impacta también a varias naciones de la Unión Europea.

En el primer día hábil (8 de agosto) luego de que Iván Duque asumiera la Presidencia en 2018, el dólar se cotizaba a 2.910 pesos, es decir que en estos casi cuatro años el peso colombiano se ha devaluado unos 1.485 pesos (51 %) y aún falta un mes para que termine su gobierno.

Una devaluación similar se tuvo durante el segundo periodo de Juan Manuel Santos (2014-2018), pues el 8 de agosto de 2014 el dólar estaba en 1.890 pesos, es decir que subió 53,4 %, que representa unos 1.010 pesos. En su primer gobierno (2010-2014) el dólar se incrementó solo 83 pesos (4,5 %), ya que el 9 de agosto de 2010 estaba en 1.807 pesos.