“El candidato estuvo dispuesto a responder”: periodista de Telemundo aclara detalles de entrevista con Rodolfo Hernández

En toda una polémica se convirtió la interrupción que hizo el equipo de campaña del candidato presidencial Rodolfo Hernández a una entrevista que le estaban haciendo al exalcalde de Bucaramanga en Miami, Estados Unidos, en Telemundo Noticias.

Hernández le concedió una entrevista al periodista Rogelio Mora-Tagle acerca de la contienda electoral que se vive en el país, pero, de manera sorpresiva, su equipo de comunicaciones interrumpió la entrevista tras una pregunta por su proceso judicial por corrupción.

“Su lema de campaña es ir contra la corrupción y, sin embargo, usted está enfrentando un proceso judicial que comienza el 21 de julio, ¿nos podría hablar de eso para que la gente sepa?”, fue la pregunta que le hizo el periodista Rogelio Mora.

Hernández alcanzó a decir lo siguiente “No me metieron uno, sino 200 procesos”, y fue ahí cuando su equipo de campaña interrumpió la conversación. “Te pasaste del tiempo, muchas gracias”, se le escucha decir a la asesora de Hernández.

🇨🇴 | "Nunca me he robado un peso": la pregunta por la que interrumpieron la entrevista a @ingrodolfohdez.https://t.co/aaidLDdKFL — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) June 10, 2022

El periodista, asombrado por lo que sucedió, responde: “pero deja que termine eso porque si no queda inconcluso”.

Tras el percance, en un momento del vídeo se observa a Hernández decirle a su asesora “yo no debo nada, tengo el alma limpia, pues conteste”. Después, Hernández se volvió a sentar con el periodista y le indicó: “Usted no puede pretender, Rogelio, hacerme esa pregunta para desprestigiarme, cuando yo lo que he hecho es servirle. Tengo el alma limpia, yo no me he robado un peso y nunca me lo robaré”.

Pues bien, después de todo lo acontecido, el comunicador Rogelio Mora se pronunció desde su cuenta oficial de Twitter frente a lo sucedido con el candidato presidencial.

“Muy importante sobre la interrupción durante la entrevista con el ingeniero Rodolfo Hernández: el candidato siempre estuvo dispuesto a responder, de hecho estaba respondiendo cuando fue interrumpido, en ningún momento se molestó, ni fue grosero conmigo. #LasCosasComoSon”, dijo.

Muy importante sobre la interrupción durante la entrevista con el @ingrodolfohdez : el Candidato siempre estuvo dispuesto a responder, de hecho estaba respondiendo cuando fue interrumpido, en ningún momento se molestó, ni fue grosero conmigo. #LasCosasComoSon — Rogelio Mora-Tagle (@RogerMoraTagle) June 10, 2022

El proceso al que hace referencia el periodista y por el que su equipo de comunicaciones se incomodó, es el que tiene que ver con Vitalogic en Bucaramanga. El candidato fue imputado con los cargos de celebración indebida de contratos por presuntamente haber permitido a la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga entregar un contrato de manera irregular a esa compañía.

El contrato tenía un valor de 336 millones de pesos a 30 años y sería para hacer mejoras en el relleno sanitario de El Carrasco, en el municipio de Girón, en Santander.

La Fiscalía ha dicho en varias ocasiones que tiene las pruebas para demostrar que el contrato fue entregado por el candidato a la empresa, aunque él insiste en su inocencia.

Para el próximo 21 de julio quedó programado el inicio del juicio penal contra el exalcalde de Bucaramanga y actual candidato a la Presidencia.

Cabe recordar que el candidato presidencial, Rodolfo Hernández, está en Miami, Estados Unidos, por compromisos de su campaña y desde allí, en las últimas horas, denunció un plan para atentar contra su vida con arma blanca al momento de realizar eventos públicos en Colombia.

“Ya recibí la precaución que están intentando matarme. Esa matada no es a plomo, esa matada será a cuchillo. Me ponen cuatro o cinco hombres a que me protejan, pero cuando son 500 personas empujando; me están diciendo que me van a apuñalar”, manifestó Hernández en rueda de prensa.

Posteriormente, por medio de un comunicado y tras las amenazas de muerte en su contra, el exalcalde de Bucaramanga canceló sus apariciones en público de aquí a las elecciones del 19 de junio.

“Cancelamos todo lo que son apariciones públicas, no las vamos a hacer”, dijo Hernández en un principio y al mismo tiempo indicaba que se iba a quedar en Miami hasta nuevo aviso.

No obstante, horas después, el candidato presidencial anunció que regresaba a Colombia el próximo sábado 11 de junio. “El ministro Daniel Palacios y el Gobierno nacional me están proporcionando todas las seguridades para regresar a Colombia. El sábado estaré nuevamente con ustedes”, señaló en su cuenta de Twitter.