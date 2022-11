El Cartel de la Aerocivil: las denuncias sobre exorbitantes contratos por sillas de 11 millones de pesos

La corrupción no para de hacer de las suyas y la Aeronáutica Civil no se salva. Ahora la entidad está en el ojo del huracán luego de que SEMANA revelara denuncias por narcotráfico, contratos tramposos, estafas, ventas de servicios y hasta nómina irregular con funcionarios fantasma de la entidad. Por medio de audios, videos, correos y declaraciones de funcionarios se documentaron las irregulares de El Cartel de la Aerocivil.

Entre las denuncias que más llaman la atención, está la desbordada y millonaria adjudicación de contratos y servicios de tecnología, infraestructura y comunicaciones de la Aerocivl. En la lista de contratos, por grado de descaro, está uno que costó casi 300 millones de pesos y cuyo objeto se resumió así: “Adquirir sillas ergonómicas para el personal ATC de la regional Centro Sur”.

En principio el contrato parecía estar entre lo normal, pero cuando se detalla por completo se establece que son apenas 23 sillas, cada una por casi un valor de 11 millones de pesos. Según el documento conocido por SEMANA, fueron asignadas a los encargados del Centro de Control y la Torre de Control en Bogotá.

No obstante, las especificaciones o necesidades no justifican el exorbitante valor de este elemento. Según el formato de contrato de compraventa, las sillas “deben contar con un diseño innovador y elegante”. Otras condiciones parecen una burla: “El espaldar debe proporcionar apoyo a la espada” y el “tapizado de las sillas no debe motivar el resbalarse del asiento”. La compra se autorizó en plena pandemia.

Por su parte, Francisco Ospina Ramírez, director (e) de la Aerocivil, le dijo a SEMANA que la compra de estas sillas se hizo mediante una subasta inversa con tres oferentes y justamente se escogió la propuesta más económica, que resultó ser la de casi 11 millones de pesos. Advirtió que los requerimientos salieron de la ARL y se incluyeron en las condiciones de la adquisición.

Otros contratos en el ojo del huracán

A los exorbitantes valores de las sillas de la Aerocivil, se suma otro contrato que está en la mira sobre el mejoramiento de los servicios aeroportuarios y la navegación del aeropuerto de Rioacha.

SEMANA conoció que el contrato se firmó por más de 20.000 millones de pesos y las observaciones del organismo de control reflejan cambios de fondo en las condiciones iniciales. Es decir, lo que se contrató no se hizo y, sin previo aviso, se desarrollaron obras que no quedaron fijadas.

Como tal, el documento, de 89 páginas, describe siete observaciones, cada una más grave que la anterior. Por ejemplo, advierte sobrecostos del 940 % en el suministro e instalación de luces en el aeropuerto de Riohacha; estudios y diseños que no usó el contratista, pero que sí pagó la Aerocivil por más de 1.000 millones de pesos, sumado a que la Aerocivil no cargó la información completa en el Secop.

Con respecto a este contrato, Ospina Ramirez señaló que son procesos de contratación que se firmaron hace algunos años y que son susceptibles de verificación por los entes de control. Asimismo, agregó que por eso compartieron la información con el ánimo de esclarecer cualquier inquietud. “Hay un listado de contratos sujeto a revisión y justamente ese forma parte de ese listado”, dijo el funcionario.

Cabe recordar que este mismo problema lo padece la comunidad de Puerto Carreño, en Vichada, pues aún están a la espera de poder modernizar su aeropuerto. Para este caso, según una fuente, la Aerocivil decidió conciliar sin muchos reparos por una obra que nunca se realizó, pese a que giró un anticipo de 3.450 millones de pesos.

Sin embargo, las obras en el aeropuerto tenían fecha de vencimiento el pasado 31 de julio de 2022, cuando se supone que serían entregadas. Pero ocho días antes, la interventoría advirtió que los retrasos eran del 86,13 por ciento.

Para el último día de vencimiento del contrato se otorgó una prórroga hasta el 23 de noviembre, pero ni siquiera llegaron a esa fecha. En septiembre el mismo contratista solicitó la suspensión, y la Aerocivil, en lugar de ejecutar las garantías o pelear por los recursos públicos, prefirió conciliar con el incumplido. De acuerdo con las denuncias, ahora tiene que pagar cerca de 10.000 millones de pesos.

Pero ante esta denuncia, el director encargado de la Aerocivil aseguró que no es cierto, pues aseguró que no hay una conciliación en curso con este contrato, pero reconoció los problemas en la ejecución. Sin embargo, los denunciantes lo contradicen e insisten en que la conciliación está fijada: “O si no, para qué una cláusula de controversias que obliga a las partes a conciliar”.