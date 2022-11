Aerocivil informó que todos los permisos de la aeronave que se accidentó en Medellín estaban al día

La Aerocivil comenzó las investigaciones para determinar exactamente qué fue lo que pasó, tras el accidente de la avioneta de la aerolínea San German, que dejó ocho muertos en el barrio Belén Rosales de Medellín, cuando despegó del aeropuerto local Olaya Herrera con destino al municipio de Pizarro, Chocó.

“De acuerdo con los registros preliminares, el operador gestionó las inspecciones técnicas requeridas por la aeronave; además las licencias y los certificados médicos de los dos pilotos que fallecieron, estaban en regla”, sostuvo la Aerocivil en un comunicado.

Agregaron que desde esta entidad trabajan para brindar la información oficial sobre las verdaderas causas que llevaron al lamentable accidente en la capital antioqueña. “Un equipo técnico especializado en investigación de accidentes fue designado para adelantar las indagaciones que permitan determinar las causas del accidente aéreo que dejó como consecuencia la muerte de dos (2) pilotos y seis (6) pasajeros”.

Los fallecidos fueron identificados como Julián Aladino (piloto); Sergio Guevara Delgado (copiloto); Jorge Cantillo Martínez, Dubán Ovalle Quintero, Anthony Mosquera Blanquiceth, Pedro Pablo Serna, Melissa Pérez Cuadros y Nicolás Jiménez (pasajeros).

“A través del 123 se recibe un reporte de la colisión de una avioneta, esta es la avioneta HK5121. Tenemos reporte de seis pasajeros y dos tripulantes, lamentablemente había dos amigos míos en el avión. Este es un momento difícil”, señaló Quintero Calle.

Ahora bien, el piloto envió señales de alerta a la terminal aérea antes de caer al suelo. Sin embargo, no se pudo sostener en el aire. La evaluación preliminar de los organismos de socorro da cuenta que la avioneta se partió en tres pedazos.

De inmediato se desplazaron 35 bomberos de la Alcaldía de Medellín y especialistas en aeronáutica para mitigar el fuego. Cuando arribaron a la zona, encontraron las llamas sobre siete viviendas que, tras el fuerte impacto, quedaron con destrucción total. De momento, no se reportan lesionados.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres calificó como un milagro que en el hogar que recibió el estruendo mayor no había ocupantes. Minutos antes, la propietaria salió a la calle a cumplir con unas diligencias.

Por otro lado, el Dagrd recomendó evacuación temporal de cuatro viviendas, tras este accidente aéreo y luego de la evaluación de los daños en las edificaciones, en la que las autoridades revisaron las condiciones estructurales y su habitabilidad.

Por la trayectoria de la aeronave, cinco de las edificaciones presentaron daños leves y dos más daños severos. Por eso, luego de la visita de inspección por riesgo realizada por el equipo técnico del Dagrd, se recomendó la evacuación temporal de esas viviendas.

“Teniendo en cuenta el gran impacto de la aeronave sobre estas viviendas, una de las fases más importantes es la evaluación estructural por parte del equipo especializado del equipo técnico del Dagrd, para que ellos puedan evaluar cómo quedó la estructura posterior a este impacto y así mismo determinar cuáles son las recomendaciones técnicas para estas familias”, expresó Laura Duarte, directora del Dagrd.

Las dos edificaciones con daños severos fueron las que recibieron el impacto final de la aeronave, luego de su trayectoria. Producto del choque, fue necesario apuntalar la zona donde quedaron los cuerpos para realizar una extracción segura.

“La aeronave cuando impacta sobre las edificaciones daña uno de los muros de apoyo de la loza, entonces para realizar la extracción de los cuerpos de una manera segura es necesario primero apuntalar la loza para no tener problemas de seguridad durante la extracción. Eso fue lo que realizamos inicialmente con el apuntalamiento de la loza”, expresó Juan David Moreno, líder del equipo técnico del Dagrd.

La aeronave llegó a aterrizar en la casa de doña Astrid Herrera

Doña Astrid, como fue llamada incluso por el mismo alcalde de Medellín, la mujer que sobrevivió de manera milagrosa a la tragedia ocurrida por el choque de una avioneta en el barrio Belén de esa ciudad en la mañana de este lunes (21 de noviembre) habló con SEMANA sobre lo sucedido, en medio del dolor por haber perdido todo, agradeció con asombro el estar con vida.

Como no es habitual, y ese precisamente es el inicio del milagro que la tiene con vida, Astrid Helena Córdoba Hernández salió pasadas las 9:00 de la mañana de su casa a hacer el mercado y, mientras hacía las compras, recibió la inesperada llamada de su vecina, que entre gritos y lágrimas le preguntaba por qué no había salido de la vivienda que estaba en llamas.

“Por allá, estando por allá fue que me di cuenta, porque la vecina me llamó a decirme que yo qué, que por qué no me veían salir como todo el mundo estaba saliendo de las casas, que yo dónde estaba, y yo no, yo estoy por acá en el parque Belén, y me dijo: ‘Astrid es que se está incendiando tu casa’”, comenzó diciendo Astrid.

Su primer pensamiento fue descartar que ella no había dejado nada conectado en casa para ocasionar un incendio, pero en medio del hecho y con mucho afán, su vecina le contó que se trataba de una tragedia.

“Yo dije, pero, ¿como así? Si yo no dejé nada conectado o nada así como raro, y me dijo: no algo pasó, algo pasó, su casa se está incendiando y hay una tragedia”, anotó la mujer.