“Pueden convertir un conductor de camión en un piloto de avión”: uno de los explosivos audios que conoció SEMANA de los casos de corrupción en la Aerocivil

Al parecer, consolidarse como un piloto de aviones no era una tarea complicada en la Aeronáutica. Basta con hacer el pago de las coimas y acudir a esa entidad.

No se necesita experiencia ni capacitación para convertirse en un piloto de avión. Por lo menos así quedó evidenciado en uno de lo audios que conoció SEMANA y que dejó al descubierto una entramada red de corrupción que salpica a la Aerocivil.

Esa entidad es la encargada de controlar y regular la aviación en Colombia. La indagaciones adelantadas por este medio dieron a conocer que cerca de 100 funcionarios se aprovechaban de sus cargos para lucrarse de las ambiciosas rentas ilícitas que desenvuelve el narcotráfico.

SEMANA tuvo acceso a una conversación que pone de manifiesto la existencia de una “olla podrida” al interior de la entidad. Lo más grave es que garantizan que “pueden convertir un conductor de camión en un piloto de avión”, con solo pagar $ 10 millones de pesos.

El proceso es relativamente sencillo. Basta con hacer el pago de las coimas y acudir a la Aerocivil, donde se venden hasta las fechas para los exámenes con precios que oscilan entre los $ 700.000 y $ 1.000.000 de pesos.

Las denuncias advierten que en la sede central de la Aeronáutica Civil, ubicada en Bogotá ( avenida El Dorado No. 103-15), hay una dependencia que se convirtió en una oficina de trámites que remite clientes a una mujer. En los audios es nombrada como Adriana Ávila, con un despacho alterno, muy cerca, y dispuesta a facilitar las diligencias que resultan imposibles de resolver a cambio de coimas.

SEMANA conoció un diálogo en el que un piloto le revela a un funcionario la forma como la “señora” logró legalizar unas horas de vuelo que no cumplió en Colombia, pero que, gracias al pago millonario y en cuestión de horas, lo dejó como un experimentado piloto comercial.

“–Yo incluso le dije a la vieja por qué no más bien le dice a Quijano que cuánto me cobra, que me acepta plata, pero él sin meter ningún certificado falso.

–¿Y por eso le mandó a la muchacha?

–Claro… Todo me lo dijo a través de la vieja”.

La información indica que, una vez la pandemia obligó a digitalizar los trámites en la Aerocivil, la oficina de licencias de la entidad se convirtió en un búnker donde los usuarios, en su mayoría pilotos, solo podrían acceder a través de Adriana Ávila, que ubicó sus servicios en el aeropuerto El Dorado, en la “entrada 1, interior 27, hangar 2″. Ahí se negociarían las licencias de vuelo.

Portada de este fin de semana. - Foto: Semana

La conversación en poder de SEMANA se refiere a una red de corrupción que ya la Fiscalía está investigando. Como sucedió hace ocho años, vuelven a caer los mismos funcionarios que ahora resucitaron el ilícito negocio. Según los denunciantes, quienes cometen las irregularidades son los repitentes.

En el audio se menciona al actual jefe de la oficina de licencias de la Aerocivil, Juan Manuel Quijano.

“–Ese es un negocio que tienen, y por eso fue que Quijano le negó la licencia, todo lo manejan con esa vieja. ¿Cómo se llama?

–Adriana. Adriana Ávila.

–Peor todavía… Me preocupa qué pueda pasar, será que me estoy metiendo en un problema berraco.

–Mk…, por eso era que Quijano se la negaba.

–El certificado ya está hecho, ellos están esperando solo a que yo presente el examen en la Aerocivil”.

La oficina alterna, como se conoce a ese despacho, tiene como socios, según la denuncia y los audios en poder de SEMANA, a personas que previamente fueron procesadas por la Fiscalía en casos de estafas a pilotos convencidos de que llegaban a las escuelas para adelantar los cursos de aviación. El problema es que esas escuelas no estaban acreditadas ante la Aerocivil. Sin embargo, con los sobornos todo se logra y rápidamente homologaban las horas de vuelo y en cuestión de días están graduados con honores.

Los nombres de los funcionarios y particulares están en las denuncias, al igual que las direcciones donde estarían delinquiendo y ofreciendo los servicios ilegales. En las próximas semanas, la documentación, los audios y correos serán entregados a la Fiscalía para que adelanten las investigaciones y desmantelen esa cloaca que juega con la seguridad aérea del país.

Al respecto, el director encargado de la Aeronáutica Civil aseguró que el “proceso de licencias es complejo y controversial en Colombia”. Dijo que incluso hay particulares condenados. Por eso, en su criterio, es importante que las personas que se sientan afectadas hagan las respectivas denuncias, pero infortunadamente quienes ponen en evidencia la red de corrupción, generalmente, ya han pagado por los servicios de la oficina de licencias.

Aseguró el funcionario que, de todas formas, abrirán las investigaciones internas bajo la premisa de la presunción de inocencia en el caso de los funcionarios que aparecen relacionados en los audios, pero considera que es oportuno tomar algunas medidas que incluyen refrescar ciertos despachos de la entidad.

El Gobierno investiga

El ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes González, anunció que se tomaron decisiones inmediatas para combatir las denuncias en torno a la entidad. La primera es que fue presentada al presidente de la República, Gustavo Petro, una terna de funcionarios para la designación de un nuevo director encargado mientras el mismo presidente designa al director en propiedad.

También se hará una revisión total de los procesos de contratación que están en camino en la entidad y fueron solicitadas renuncias inmediatas de algunos funcionarios de la Aerocivil.

“Llegó el momento de tomar acciones, de tomar decisiones de fondo y de investigar denuncias que se han hecho de corrupción en los aeropuertos, de malos manejos, de contratación, de no cumplimiento de normas en concursos, porque estos no son hechos nuevos. Así que vamos a trabajar Gobierno, sindicatos y órganos de control para llegar al fondo de este asunto y luchar contra este flagelo de frente”, indicó Guillermo Reyes, ministro de Transporte.

Por último, el jefe de la cartera también dijo que citó a una reunión urgente el lunes a las 7 de la mañana con los directivos de la Aerocivil y que también se reunirá con los sindicatos de la entidad.