Nación

El duro reparo del Tribunal de Bogotá a la Universidad Nacional que advierte límites de la autonomía universitaria

Tras la decisión que regresó al cargo de rector a José Ismael Peña, el Tribunal fija alcances de la figura de autonomía universitaria.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
19 de febrero de 2026, 11:34 a. m.
El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, ganó otra tutela que garantiza su permanencia en la institución.
El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, ganó otra tutela que garantiza su permanencia en la institución. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

“La autonomía universitaria no es un mecanismo para desplazar la presunción de legalidad”, señaló el Tribunal de Bogotá, en la decisión que regresó al cargo de rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña. El alto tribunal advierte que hay límites para las universidades y esa potestad que se creía superior.

El Tribunal advirtió que en este caso se abordó la competencia y alcance de la llamada autonomía universitaria, que fue parte del argumento para mantener por fuera del cargo al rector Peña. Los magistrados explican que esa autonomía no es un superpoder en las universidades, tanto como para creer que pueden ignorar otras normas superiores.

Reaparición de José Ismael Peña tras más de un año en que fu destituido como rector de la Universidad Nacional.
Reaparición de José Ismael Peña tras más de un año en que fue destituido como rector de la Universidad Nacional. Foto: X (@JoseIsmaelPena)

“De otra parte, si bien la autonomía universitaria otorga a la Universidad facultades de autoorganización, dicha autonomía no habilita a desconocer un acto administrativo vigente ni a neutralizar sus efectos por vía de actuaciones posteriores que no sustituyen el control judicial”, dijo el Tribunal.

Advierten los magistrados que la autonomía universitaria no puede utilizarse como herramienta para afectar otros derechos, como la presunción de legalidad, que para el caso del rector José Ismael Peña estaba activo. De esta manera se frena la posibilidad que se atribuye a esa autonomía como un marco rector en las instituciones universitarias y en contravía de otras normas.

Vehículos

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este viernes, 20 de febrero

Vehículos

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el viernes 20 de febrero

Barranquilla

Una temida banda está detrás del ataque a bala en el que tres europeos terminaron heridos en Barranquilla: esta es la historia

Nación

Hombre que asegura haber sido el chef de Los Sayayines en el Bronx dice haberles cocinado carne humana: “Restaurante de caníbales”

Bogotá

Así van las obras de TransMilenio en la avenida 68; estación ya alcanzó el 99 % de ejecución

Cali

Emcali confirma trabajos en redes de servicios públicos este jueves 19 de febrero en Cali

Nación

Parque Tayrona: indígenas Kogui están cobrando entradas para turistas, aunque hay orden de cierre; estos son los costos

Nación

La tutela que cuestiona el proceso de identificación y entrega de los restos del cura Camilo Torres

Política

El nuevo rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, habló con SEMANA y anticipó los nombres de sus máximos colaboradores: “Hay que pasar la página”

Bogotá

Estudiantes de la Universidad Nacional se declaran en paro tras orden judicial que reintegra a José Ismael Peña como rector

“En consecuencia, la autonomía no puede convertirse en un mecanismo para desplazar la presunción de legalidad de un acto que permanece vigente. En este contexto, la Sala concluye que la sentencia de primera instancia incurrió en error al considerar que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por José Ismael Peña Reyes”, explicó la decisión del Tribunal.

El nuevo rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, habló con SEMANA y anticipó los nombres de sus máximos colaboradores: “Hay que pasar la página”

Para el Tribunal fue fundamental considerar la afectación de derechos fundamentales de quien instauró la tutela; por tanto, con una orden perentoria, le advirtieron al consejo directivo de la Universidad Nacional que tenía que regresar al cargo de rector a José Ismael Peña en el curso de 48 horas luego de notificada la decisión.

“En consecuencia, se revocará la decisión de primera instancia, y se considera el amparo solicitado, ordenando al Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia adoptar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio del cargo por parte del accionante, conforme al acto de elección contenido en el Acta 5 del 21 de marzo de 2024”, dijo el Tribunal.

José Ismael Peña, quien fue designado como como nuevo rector de la Universidad Nacional de Colombia
José Ismael Peña ganó una tutela que lo regresó al cargo de director de la Universidad Nacional de Colombia. Foto: Pantallazo de video de Vicky en Semana y cortesía API, respectivamente.

Peña fue retirado del cargo de rector tras una decisión del Consejo de Estado que motivó varias acciones de tutela, algunas a favor del entonces rector, otras con resultados que mantenían en vilo su permanencia en el cargo hasta ahora que, luego de una discusión y analizar las decisiones tomadas en primera instancia, el Tribunal le dio la razón.

Más de Nación

Vigilancia del pico y placa en Medellín.

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este viernes, 20 de febrero

Trancones pico y placa todo el dia Transmilenio Bogotá 27 de enero 2022 Foto Guillermo Torres / Semana

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el viernes 20 de febrero

Sitio del ataque a bala.

Una temida banda está detrás del ataque a bala en el que tres europeos terminaron heridos en Barranquilla: esta es la historia

De izquierda a derecha: Óscar Rosas y una calle del Bronx.

Hombre que asegura haber sido el chef de Los Sayayines en el Bronx dice haberles cocinado carne humana: “Restaurante de caníbales”

Transmilenio Avenida 68 presenta significativos avance en estaciones clave.

Así van las obras de TransMilenio en la avenida 68; estación ya alcanzó el 99 % de ejecución

Técnicos de EPM realizan labores de mantenimiento en la red eléctrica de Medellín, ocasionando cortes temporales del servicio en algunos sectores.

Emcali confirma trabajos en redes de servicios públicos este jueves 19 de febrero en Cali

Indígenas Kogui estarían cobrando entradas y turistas ingresan aunque hay orden de cierre.

Parque Tayrona: indígenas Kogui están cobrando entradas para turistas, aunque hay orden de cierre; estos son los costos

Eusebio Rangel Roa, funcionario del área financiera de la Universidad Distrital, es un reconocido activista del petrismo.

Procuraduría General formula pliego de cargos contra exdirectivo de la Universidad Distrital por presunto caso de acoso sexual

La funcionaria de Medicina Legal en el video expiicativo sobre las personas desaparecidas

Medicina Legal dice que es falso que se deba esperar 72 horas para reportar a una persona desaparecida

Noticias Destacadas