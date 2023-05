El mensaje del alto comisionado para la Paz tras atentado en Tibú: “Reafirmamos nuestra voluntad de persistir en la vía del diálogo”

El ataque terrorista perpetrado en Tibú, Norte de Santander, la tarde de este 24 de mayo, continúa generando rechazo. Por cuenta del artefacto explosivo, hubo tres muertos, dos de ellos los oficiales de policía Ángelo Raúl Martínez Arévalo y Andrés Idárraga Orozco, además de una decena de heridos.

Entre quienes rechazaron lo sucedido, sobresalió el presidente de la República, Gustavo Petro, que en su cuenta en Twitter escribió: “Rechazo la acción terrorista en Tibú, Norte de Santander, en contra de la vida de nuestros policías. Un abrazo de solidaridad para las familias de las víctimas de este atroz hecho. Este acto criminal no quedará en la impunidad”.

Pero desde el Gobierno también se refirió al hecho el alto comisionado para la paz, a través de un comunicado emitido desde su oficina.

Por el momento se desconoce la identidad de las víctimas. - Foto: Suministrada a SEMANA por red de apoyo ciudadana

“Condenamos la detonación de un artefacto explosivo hoy en Tibú, que dejó un saldo —según versiones preliminares— de una civil y dos policías muertos, y afectó gravemente a otras personas. Este hecho genera un ambiente de miedo y zozobra contrario a la construcción de la paz que se está adelantando en el territorio del Catatumbo”, dice la misiva.

En el comunicado, la oficina del alto comisionado para la paz también afirmó la voluntad de seguir dialogando con los actores armados que operan en la zona en busca de la tranquilidad de los habitantes, aunque no se ha esclarecido cuál fue la estructura criminal que perpetró el ataque contra los uniformados de la Policía.

A saber, en momentos en que una patrulla de la Policía se trasladaba hacia las instalaciones de la base del Ejército Nacional en el municipio de Tibú, fue activada una carga explosiva.

En este hecho también murió civil. - Foto: Policía de Norte de Santander

“A las familias de las víctimas y a la comunidad tibuyana les expresamos toda nuestra solidaridad, y al pueblo del Catatumbo le reafirmamos nuestra voluntad de persistir en la vía del diálogo para pasar la página de las diversas violencias armadas. Escuchamos su clamor de paz y vida digna, y estamos convencidos de que la construcción de la paz con justicia social y ambiental se desarrolla con transformaciones territoriales, que únicamente serán posibles de la mano de las comunidades y los procesos organizativos”, dice el texto.

#Atención 🚨| Comunicado:

El ataque en Tibú atenta contra la paz del Catatumbo. pic.twitter.com/4fsysChKrq — Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) May 25, 2023

“Los colombianos que le apostamos al camino del diálogo lamentamos la muerte violenta de cualquier ser humano y seguimos asumiendo el reto de construir un país en el que nunca más la violencia se imponga sobre la vida”, agregó.

Danilo Rueda, alto comisionado de Paz. - Foto: Imagen tomada de Twitter @ComisionadoPaz

Rechazo de la Gobernación y políticos colombianos

Ante esta situación, la Gobernación de Norte de Santander rechazó lo sucedido y mencionó que este ataque se realizó horas antes de un consejo de seguridad que se pretendía llevar a cabo con el ministro de Defensa en Tibú, el jueves 25 de mayo.

“Los nortesantandereanos no aguantamos más muertes ni acciones violentas de los grupos armados. Rechazamos los hechos que acabaron con la vida de varias personas en el municipio de Tibú, que enlutan a sus familias y al departamento que tanto anhela la paz. No es justo que esta población siga siendo víctima de atentados terroristas”, señaló la entidad.

Los policías heridos fueron trasladados a la ciudad de Cúcuta. - Foto: Suministrada a SEMANA por red de apoyo ciudadana

También rechazaron el ataque contra los uniformados de la Policía algunos políticos colombianos, como Sergio Fajardo, candidato a la presidencia de Colombia en 2022, pero ‘quemado’ en la primera vuelta.

“En campaña decían que no nos llevarían al pasado y “audazmente” anunciaron cese “bilateral” con grupos armados. Hace mucho no veíamos imágenes como las de Tibú. La paz total hoy no existe y el gobierno pone en riesgo a sus propios hombres. Mi solidaridad con las víctimas y sus familias”, expresó Fajardo, también exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia.