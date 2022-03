El “pecado” por el que Katherine Miranda dice que desmontaron vallas publicitarias

Bajaron nuestras vallas! 😡😡



No puedo usar la palabra abu _ _ n _ ar.



¿Mi pecado? Hacer una moción de censura a Karen Abudinen por el robo de 70 mil millones de pesos.



No me callarán, tampoco a todo un país cansado de su maldita corrupción.



Esperen mis próximas vallas 😏 pic.twitter.com/4I1RXvI3T5