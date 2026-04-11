El vehemente mensaje del alcalde de Bucaramanga al presidente Petro por los bloqueos: “No sea irresponsable”

La movilidad, la economía, la salud, la educación y muchos otros sectores se han visto duramente golpeados por los bloqueos que desde hace días se han venido registrando en las principales salidas de Bucaramanga por parte de campesinos que protestan en contra del alza del impuesto predial.

Esa difícil situación por la que atraviesa la capital de Santander obligó al alcalde Cristián Portilla a enviarle un vehemente mensaje al Gobierno nacional para que haga presencia de inmediato con el fin de atender las peticiones de quienes se han visto afectados por dicha decisión.

El alza del predial ha dejado bloqueos, protestas y hasta enfrentamientos entre quienes manifiestan y las personas que se han visto afectadas por esos atascos. Mientras que el gobernador Juvenal Díaz le tuvo que enviar una carta al Gobierno para que intervenga urgentemente en esta situación que podría desencadenar una crisis humanitaria.

Alarmante situación en Bucaramanga: protestantes mantienen bloqueada la vía de acceso al aeropuerto. ¿Dónde está el Gobierno?

SEMANA: ¿Cuál es la situación en Bucaramanga hoy 11 de abril después de todas las consecuencias que han traído los bloqueos por el alza del predial?

Cristián Portilla, alcalde de Bucaramanga: Es una preocupación bastante grande y unas afectaciones contundentes en la economía de nuestra ciudad. Toda vez que nuestra ciudad está siendo azotada por los bloqueos, por los diferentes ingresos de Bucaramanga. Desde El Playón, que viene del sector de la costa, también por el sector de Lebrija, que viene desde Barrancabermeja, y también desde el sector de Alejandría a Piedecuesta, que viene desde Bogotá. Las principales vías que conectan a Bucaramanga y que permiten la conectividad de diferentes productos, de alimentos, pero también de actividades importantes de la industria, pues están siendo totalmente obstruidas por este tipo de situaciones que preocupa; es que no se ha logrado un acuerdo importante con cada uno de estos manifestantes.

Hemos mantenido un puesto de mando unificado de manera permanente con las autoridades para que establezcan las mejores garantías de la protesta, pero también diciéndole al Gobierno nacional que se siente de manera seria y responsable, que no sea irresponsable con el orden público de la ciudad y de los territorios, que no sea irresponsable con la economía de nuestra ciudad, que no sea irresponsable con diferentes ciudadanos que han tenido que perder dinero y recursos porque, por ejemplo, hoy se ha venido cancelando el concierto de Ricardo Montaner. Bucaramanga se ha enfocado con los empresarios de la mano a que su economía se mueva desde el punto de vista de la competitividad, como es la ciudad de los grandes eventos, de los grandes conciertos.

El marco de la semana pasada fue un éxito, pero hoy teníamos previsto otro gran evento que iba a generar una masa de cerca de 25.000 personas, el cual tuvo que ser cancelado. Entonces esto ya se pasa a un nivel de una protesta legítima, que todos los ciudadanos tienen el derecho, pero también la omisividad, la ausencia del gobierno frente al dolor del país, está generando un caos, una precariedad en la economía de los territorios. Situación en la que nosotros, como alcaldes, levantamos la mano y decimos: “Por favor, Gobierno Nacional, ayúdenos a resolver esto que ustedes iniciaron”.

Así se ven los bloqueos que tiene colápsala a Bucaramanga y Santander. Foto: Metropolitano Noticias

SEMANA: ¿Hoy Bucaramanga se siente abandonada por el Gobierno Petro?

Cristián Portilla, alcalde de Bucaramanga: Los alcaldes nos sentimos abandonados totalmente por el gobierno nacional. Ha sido un gobierno ausente en los territorios. Descentraliza los problemas, pero no las soluciones. Y es aquí donde nosotros tenemos que decirle: Sea responsable con los territorios, señor presidente. Sea responsable con la economía de los territorios. El sector productivo y competitivo es el que sostiene al país, que sostiene a los diferentes municipios y el área metropolitana de Bucaramanga en este caso. Hoy, desde la tienda hasta el centro comercial, se está viendo afectado. Los fines de semana para nosotros son muy importantes porque llega una gran cantidad de turismo religioso, gastronómico, pero los restaurantes están siendo totalmente afectados. Así que nosotros hacemos un llamado desde la alcaldía Bucaramanga: un acto de responsabilidad y de seriedad con el país y con los territorios.

SEMANA: ¿Qué responsabilidad tiene el Gobierno Petro por estos bloqueos que tienen en crisis a la ciudad?

Cristián Portilla, alcalde de Bucaramanga: Dentro del Plan de Desarrollo Nacional, el Gobierno Nacional estableció un artículo, que es el artículo 49, acerca de una actualización dentro de la valorización o el valor del impuesto catastral a los diferentes territorios y municipios. Situación que conmina a los alcaldes de los territorios a ejecutar esta orden a nivel territorial. Y de allí es donde nace; ese es el génesis como tal de la problemática de este asunto. Y es donde el campesino, por ejemplo, se ve que en el territorio, su precio se le ha incrementado en un 500%. Situación que pasa, por ejemplo, en el municipio de Lebrija. Hay sectores rurales de nuestra área metropolitana en los que los predios que costaban un número de dinero, ya hoy por hoy, el aumento ha sido del 500% hasta el 600%. Y eso hace inviable que ese microempresario, ese campesino, ese agricultor pueda salir adelante con su empresa o con su emprendimiento.

SEMANA: ¿Cuántos días completa bloqueada Bucaramanga y esa región metropolitana, y qué balance tienen ustedes en cuanto a pérdidas económicas?

Cristián Portilla, alcalde de Bucaramanga: Hoy ya llevamos aproximadamente el quinto día de bloqueo, cuarto o quinto día de bloqueo. Hay que aclarar que la Policía ha hecho una labor muy importante con ciertos tiempos de intermitencia, pero con cierres de cuatro hasta seis horas, con un corredor humanitario que ha sido importante, pero también que ha generado unas limitantes, unos agravantes adicionales, porque mucha gente que baja, por ejemplo, del aeropuerto aquí de Bucaramanga tiene que pagar hasta una extorsión de 50 mil pesos para que lo bajen en una motocicleta del aeropuerto hasta acá porque no dejan pasar ningún tipo de vehículo. Ha afectado la operabilidad como tal del aeropuerto Palonegro.

Se han cancelado muchos vuelos y esto ha empezado a generar y a crear una precariedad dentro de la economía de nuestra ciudad. Nosotros estamos calculando con los gremios, con diferentes entidades, la Cámara de Comercio, FENALCO, las eventuales pérdidas que llevamos a esta fecha. Consideramos que es una cifra mayor, muy grave, que en las próximas horas la vamos a estar publicando en nuestras redes sociales.

SEMANA: ¿Hoy Bucaramanga está aislada del resto con todas estas afectaciones que han dejado los bloqueos?

Cristián Portilla, alcalde de Bucaramanga: Bucaramanga no solamente está aislada, sino que está huérfana de un Gobierno que lo único que ha descentralizado son los problemas y no las soluciones. Gobierno ausente, irresponsable, indolente frente a las necesidades de nuestros ciudadanos. Gobierno que, desde el sector salud, desde la educación, desde la seguridad, no se imaginan la contención que hemos tenido que hacer nosotros aquí en materia de seguridad en nuestra ciudad. Porque el gobierno nacional se enfocó en proteger y cuidar a los bandidos, a los delincuentes y no al ciudadano, no al empresario, no al emprendedor. Es una actitud totalmente ajena frente a lo que realmente el país y el territorio necesitan. Esa orfandad que sienten los territorios y no solamente Bucaramanga, sino todo el país. Es un gobierno que no ha sido capaz de resolver, no ha sido capaz de resolver lo que el ciudadano realmente necesita, que es sentirse seguro, tranquilo, con una calidad de vida, con bienestar.

En materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad y también en materia de movilidad. Nosotros tuvimos que, con nuestras propias manos y con las uñas, como decimos popularmente, tratar de rescatar un sistema de transporte público metropolitano aquí en Bucaramanga. Porque nos descentralizaron la problemática del sistema de transporte masivo, pero no nos han girado ni un solo peso para poder restablecer las estaciones de Metrolínea. Y al contrario, nos exige que invirtamos una millonada para poder recuperarla. Lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer con nuestras propias uñas. Quizás no a la velocidad que quisiéramos, pero lo estamos restableciendo.