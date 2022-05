Elecciones presidenciales | ¿Qué pasa si vota por Ingrid Betancourt o Luis Pérez?

Este domingo 29 de mayo se desarrolla en todo el país la jornada de comicios presidenciales. Los colombianos acudirán a las mesas de votación para ejercer su derecho democrático y elegir al próximo mandatario de los colombianos.

En el tarjetón aparecerán ocho casillas con las fotos tanto de candidatos presidenciales como de sus respectivas fórmulas a la Vicepresidencia; sin embargo, solo seis de ellos continúan en la carrera por la Casa de Nariño: Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández, Sergio Fajardo, Enrique Gómez y John Milton Rodríguez. No obstante, también saldrán Ingrid Betancourt y Luis Pérez, aunque sus candidaturas ya fueron retiradas.

En ese sentido, la Registraduría explicó que, teniendo en cuenta que el anuncio del retiro de las candidaturas presidenciales por parte de lngrid Betancourt y Luis Pérez se dio con posterioridad a la impresión de las tarjetas electorales de los comicios de presidente y vicepresidente de la República que se celebrarán hoy, estos aparecerán en la tarjeta electoral.

El registrador nacional del Estado Civil, Alexánder Vega Rocha, aclaró que, de acuerdo con el Plan Estratégico de Garantías y Fortalecimiento para las Elecciones Presidenciales de 2022, durante el proceso de escrutinio de mesa los jurados de votación contabilizarán los votos que se llegaran a depositar a favor de lngrid Betancourt y Luis Pérez, a nombre de estos, y consignarán los resultados en los formularios E-14, pero será el Consejo Nacional Electoral, el que determine si estos votos son clasificados como no válidos en las comisiones escrutadoras

Al respecto, el registrador Alexánder Vega precisó que los tarjetones que figuren con votos por Betancourt y Pérez serán considerados como nulos, pues ambos renunciaron a sus candidaturas.

“La decisión que tomó la Registraduría para no afectar el escrutinio de mesa es que, si salen votos por el candidato Luis Pérez o la candidata Ingrid Betancourt, se computan, se escrutan, y luego el Consejo Nacional determina, de acuerdo con la ley, pasarlo a la casilla de votos nulos. Entonces, les pido la colaboración para que ni los testigos ni los jurados les dé por inventar en la mesa, decir que hay que ponerlos, no. Hay que contar los votos, escrutarlos para poder hacer la transmisión correctamente y no afectar el escrutinio”, explicó el funcionario en rueda de prensa.

Los interesados en seguir el preconteo de las votaciones presidenciales pueden descargar de manera gratuita, en Google Play y App Store, la aplicación móvil Elecciones Presidenciales 2022 o ingresar a www.registraduria.gov.co, donde también se podrán consultar las actas de escrutinio de los jurados de votación o formularios E-14 de cada una de las mesas de votación instaladas para estos comicios.

¿Cómo marcar correctamente el tarjetón?

En primer lugar, es importante señalar que todo tarjetón que registre marcas en dos o más candidatos también será considerado como voto nulo. Lo mismo sucederá si la marca se sale de la casilla seleccionada o si el tarjetón es ingresado a la urna completamente en blanco, es decir, sin que se haya optado por algún candidato o la casilla del voto en blanco.

La forma correcta de votar, entonces, consiste en marcar con una ‘X’ el recuadro del tarjetón en el que aparece el candidato presidencial de preferencia. En ese sentido, la Registraduría recomienda no salirse de la casilla en la que aparece el rostro del candidato, su fórmula vicepresidencial y el logo de su partido o movimiento político.

Aquellos tarjetones con tachones, símbolos o cualquier tipo de marca fuera de las casillas designadas serán considerados como votos no marcados. Lo fundamental es que la intención de voto sea clara y esté reflejada al momento de marcar la tarjeta.

En caso de que el elector se equivoque, puede acercarse a los jurados y solicitar uno nuevo para ingresar a la urna solo el tarjetón que esté correcto.