“En el 2026 seremos el gobierno más votado”: hijo de Rodolfo Hernández

Los comicios presidenciales en Colombia dejaron como ganador a Gustavo Petro, quien asumirá oficialmente el mandato el próximo 7 de agosto. El representante del Pacto Histórico logró el 50,44 % de la votación, traducido en 11′281.013 de sufragios.

No obstante, un detalle que no se puede pasar por alto es la votación que obtuvo su rival en la contienda. 10′580.412 de votos, es decir, 47,31 %, fue la cifra que obtuvo el ingeniero Rodolfo Hernández. Si bien no le fueron suficientes para llegar a la Casa de Nariño, sí siembran un precedente respecto a la concepción del rodolfismo en el país.

Desde la sede política de Rodolfo Hernández en Bucaramanga, su hijo Mauricio Hernández Oliveros se pronunció sobre las pasadas elecciones. En primer lugar, agradeció a los más de diez millones de colombianos que votaron por el excandidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, así mismo, dio pistas sobre el rumbo que tomará el movimiento.

“Es posible que hagamos un gran partido y yo creo que sí lo vamos a hacer. En las palabras de mi señora madre, como ustedes la escucharon, el partido va a estar listo para todos los rodolfistas”, dijo Hernández Oliveros en rueda de prensa.

El hijo de Rodolfo Hernández, además, hizo un “llamado de unión” a todos los ciudadanos que los apoyaron en los comicios. “Hoy más que nunca debemos ser valientes y garantes para cuidar nuestra democracia”, indicó.

Respecto a la curul en el Senado a la que Rodolfo Hernández tiene derecho por haber llegado a la segunda vuelta, Mauricio Hernández señaló que su padre sigue evaluando el panorama para tomar una decisión.

“Esto apenas comienza. El rodolfismo llegó para quedarse. Es nuestra primera candidatura y casi la ganamos. En el 2026 seremos el gobierno más votado y con la diferencia más grande de la historia de Colombia”, enfatizó Mauricio Hernández Oliveros.

Rodolfo Hernández no autoriza que se hagan reclamos por resultados electorales

El excandidato presidencial Rodolfo Hernández reapareció con un comunicado en el que deja en claro que no autoriza reclamos a su nombre por el resultado electoral del 19 de junio. Según indica el documento, circulan poderes con la firma del ingeniero que buscarían un recuento de votos.

“Yo, Rodolfo Hernández Suárez, quiero dejar claro que no estoy de acuerdo, ni autorizo, a que se haga reclamo alguno sobre el resultado de las elecciones del pasado domingo 19 de junio”, anunció.

De acuerdo con lo que dijo el mismo domingo, reafirmó que confía en los resultados: “No es mi intención, como lo manifesté en el momento en el que reconocí el triunfo del doctor Gustavo Petro, generar alguna duda sobre ese resultado, ni contradecir lo que ha manifestado la Registraduría Nacional”.

“Por consiguiente, insisto en que, si están circulando poderes acompañados de mi firma, estos solo tenían validez para el proceso del escrutinio, y no tendrán validez alguna y se revocan desde el momento en que hago oficial este comunicado”, informó el exalcalde de Bucaramanga.

Aprovechó también para agradecerles a los más de diez millones de colombianos que votaron por él. “Comprometen mi gratitud”, concluyó la carta, con la firma del ingeniero al pie de la página.

En redes sociales ha circulado un documento en el que supuestamente el ingeniero otorga un poder al abogado Jorge Hazel Scaff Negrete para hacer este tipo de reclamaciones, entre ellos, un recuento de votos.

En su discurso, que tuvo una extensión de un minuto exacto, resaltó la necesidad de proteger las instituciones aceptando el resultado.

“Colombianos, hoy la mayoría de ciudadanos y ciudadanas que votaron lo han hecho escogiendo el otro candidato. Como lo expresé reiteradamente, acepto el resultado como debe ser, si deseamos que nuestras instituciones sean firmes”, dijo el exalcalde de Bucaramanga.

Fue conciliador y le deseó lo mejor al país en este nuevo gobierno: “Sinceramente espero que esta decisión que han tomado sea beneficiosa para todos y que Colombia se encamine hacia el cambio que predominó en el voto de la primera vuelta”.

Luego le deseó a Petro “que sepa dirigir el país, que sea fiel a su discurso contra la corrupción y que no defraude a quienes confiaron en él”.

Incluso, Hernández no tiene intención de liderar la oposición contra Gustavo Petro, sea senador o decline la curul que le corresponde por el estatuto de la oposición.

“Rodolfo lo manifestó clarito a Gustavo ayer, él no tiene ninguna intención de liderar una oposición. Él tiene la intención de colaborar con este cambio que necesita Colombia y espera que Gustavo Petro lo haga como lo propuso al país y que sea una muy buena gestión”, dijo Ángel Beccassino, estratega de Hernández, en conversación con SEMANA.