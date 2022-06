“En principio, no veo a Rodolfo Hernández en oposición a Petro”: Ángel Beccassino

SEMANA: ¿Qué análisis hace de los resultados electorales?

ÁNGEL BECCASSINO: El país está dividido en dos posiciones o lecturas sobre la realidad al margen del deseo de cambio tan fuerte que se expresó el 29 de mayo. A partir de ahí hubo dos lecturas de cambio: una que representaba Rodolfo y otra Petro. Con una diferencia mínima predominó la de Petro.

SEMANA: ¿Quedó satisfecho con las cifras, pese a que perdió Rodolfo Hernández?

A.B.: El resultado que buscábamos, obviamente, era ganar, que predominara el proyecto de cambio de Rodolfo Hernández. Sin embargo, la votación que respaldó la candidatura del ingeniero fue muy importante. El haber quedado prácticamente con una diferencia de 3 puntos indica que el país respaldó de una manera muy fuerte a una persona sin estructura de partido, sin estructura de movimiento, que durante el desarrollo de la campaña fue creándose un movimiento de apoyo llamado ‘el rodolfismo’.

SEMANA: Con la cabeza fría, ¿qué cree que pudo pasarle a Rodolfo? ¿Dónde estuvieron los errores?

A.B.: En todo momento la segunda vuelta se planteaba muy pareja y se planteó en todas las encuestas creíbles. Es decir, no es que haya habido un error fatal y por eso se desbalanceó, tampoco es que haya habido un gran acierto en la campaña de Gustavo Petro y por eso se desbalanceó. Estaba dentro de las posibilidades. El país está dividido en dos mitades, se podía dar por hecho que esto pudo haberle pasado a Petro y ganar Rodolfo o al revés, como ocurrió. Así que uno pueda decir que hubo un gran error, no. Hubo algunas cosas que tal vez que contribuyeron a eso: la guerra sucia, que fue muy fuerte y pudo hacer daño. Lo mismo que otras cosas que pasaron.

SEMANA: ¿Cómo cuáles?

A.B.: Quizás la no presencia en esos debates, aunque argumentamos claramente que no queríamos hacer parte de una pelea a ver qué candidato destruía al otro, sino una campaña que le proponía cosas al país. Quizás la no comparecencia le hizo daño.

SEMANA: ¿Por qué desapareció Rodolfo Hernández en las últimas dos semanas? ¿Por qué tomó usted esa decisión?

A.B.: Ocurrieron cosas. En el momento en que Rodolfo fue a Miami y aparecieron las amenazas contra su vida y demás, él quiso separarse un poco de tanta exposición. Por eso, no siguió caminando la calle, luego pasó que cada vez que él decía algo mal expresado o algo por estilo, la avalancha de ataques era tan fuerte que también eso produjo un choque y unas medidas como para resguardar el candidato. Digamos que hubo varias cosas por las cuales se bajó la presencia en medios.

SEMANA: ¿Qué pasará con Rodolfo Hernández después de este fin de semana?

A.B.: Creo que Rodolfo tiene un futuro de responsabilidad muy grande: 10 millones y medio de votos indica que hay un liderazgo en la forma en que él mira al país, pero eso es una decisión de él. De alguna manera jugó o trabajó en esta campaña buscando ser alguien que podría tener decisiones definitivas para la transformación del país. Sé que Rodolfo piensa contribuir apoyando las medidas que tome Petro, que más o menos estén aliadas con lo que el ingeniero planteó en su campaña. Sé que esa será su posición, pero si no ocurre, creo que él tiene un lugar y una voz muy importante respaldada por 10 millones y medio de votos. No dudo que la hará sentir.

SEMANA: Pero, todo indica que Rodolfo Hernández no será senador de la oposición.

A.B.: Lo que hablamos ayer, en el momento en que fue clara la situación, es que pensaba asumir la curul, pero no estaba seguro, o tenía fuertes dudas de su permanencia en el Congreso. Es decir, aceptaría la curul, pero renunciaría más adelante. Creo que hay una cantidad de decisiones que tendrá que tomar. Ya, con una cabeza más fría, decidirá.

SEMANA: ¿Usted ve a Rodolfo Hernández haciendo oposición a Gustavo Petro?

A.B.: En principio, no. Rodolfo tiene una actitud absolutamente constructiva y quiere colaborar para que las cosas en el país se transformen y cambien. Rodolfo así se lo manifestó a Petro. Llamamos a Petro, lo saludé yo, luego Rodolfo, posteriormente habló largo el ingeniero y le manifestó el respaldo en búsqueda de que el país tome un buen camino.

SEMANA: ¿Cómo se dio esta llamada?

A.B.: Intercambiamos un par de mensajes con el estratega general de Gustavo Petro, Antonio Rubín, y en un momento dado él me dice que Petro está a su lado. Entonces, le digo a Rodolfo si quiere llamarlo y él me dice que sí. Ahí se dio la conversación. El ingeniero lo felicitó por el triunfo, le dijo que él iba a apoyar todo lo positivo que Petro le planteara al país, que le deseaba un buen gobierno y que fuera coherente con las cosas que le prometió al país y por las cuales le votaron.