En una encrucijada se encuentra el alcalde de Río de Oro, Cesar, tras el asesinato de una mujer: esta es la historia

Las fiestas patronales que se llevaron a cabo en el municipio de Río de Oro, Cesar, terminaron en tragedia luego de que una mujer perdiera la vida tras ser víctima de una bala en medio de una riña que se presentó, donde los escoltas del alcalde de este municipio reaccionaron para controlar la situación, pero por esta acción ahora lo acusan de estar involucrado en este asesinato.

Este incidente se presentó sobre 5:30 de la madrugada del viernes 9 de septiembre, luego de dar por finalizado un concierto que se realizó por las festividades de la Virgen del Rosario. Sin embargo, lo lamentable vino después, cuando en el parque principal se registró una balacera en la cual resultó como víctima mortal una joven.

En videos grabados por la comunidad se logra escuchar varios tiros y una multitud de gente buscando refugio, pero, al parecer, una de las balas impactó a Kisly Yiseth Sánchez, dejándola gravemente herida y, pese a que fue remitida a un centro asistencial, no resistió y falleció.

En este hecho también resultaron heridas otras personas, las cuales se encuentran bajo observación médica en el Hospital Emiro Quintero Cañizares, del municipio de Ocaña, Norte de Santander, las cuales no han sido identificadas.

“Se presenta una riña múltiple en una vía pública en la que resulta una persona fallecida y dos heridos más. Se adelantaron de manera inmediata con el CTI todas las investigaciones correspondientes con el fin del esclarecimiento de este hecho”, manifestó el coronel Luis León Rodríguez, comandante del Departamento de Policía Cesar.

No obstante, Ruth Sánchez denunció ante el canal comunitario San Jorge de este municipio, que en la riña donde murió su hija estaría involucrado el alcalde de Río de Oro, José Helí Santana Rincón, y sus escoltas.

“El que mató a mi hija fue el señor alcalde de Río de Oro, Helí Santana, porque él con sus escoltas armados borrachos fueron los que empezaron a disparar y además mi hija, el tiro que tiene no es de gracia, no es bala pérdida, es un tiro directamente a la cabeza donde el tiro perforó al lado de la ceja”, afirmó la madre de la víctima.

Así mismo, esta mujer aseguró que el mandatario cortejaba a su hija y según contó, esta no le prestaba atención, “él siempre estuvo enamorado de ella, siempre me decía: ‘tu hija tiene que ser algo mío’, y ella siempre lo rechazaba; una vez en una fiesta que había allá de carranca fue a besarla a las malas y ella incluso lo iba a cachetear por irrespetuoso. Como alcalde piensa que todas las mujeres tienen que estar con él y mi hija siempre lo despreció. Por eso, hago esta denuncia porque los que dispararon fueron los escoltas”, puntualizó Ruth Sánchez ante el mencionado medio comunitario.

Ante esta situación que supuestamente denuncia esta mujer, en la cual involucra al mandatario de este municipio, SEMANA se comunicó con Santana Rincón para conocer en detalle realmente que fue lo que pasó y cuál era esa relación que tenía con Kisly Yiseth.

“El escolta que estaba a mi lado si hizo unos tiros al aire tratando de desapercibir a las personas, pero no sé cómo los haría porque lo que yo hice fue protegerme, él me protegió con su espalda, yo estaba agachado y trate de moverme y él no me permitió. Es algo inconcebible que la gente diga que hubo algunas malas intención o algo, ya que mi hija estaba a metros de la muchacha que desafortunadamente falleció, entonces eso es algo que no tiene lógica”, mencionó el alcalde José Helí Santana.

Así mismo, con relación a las declaraciones que realizó la madre de esta víctima, el alcalde fue enfático al aclarar que no tendría ningún vínculo amoroso con esta mujer y mencionó que tiene pruebas de que nunca la vio con otros ojos.

“Yo conozco a Ruth, somos vecinos del mismo barrio, nos conocemos, pero no sé qué le ha pasado, de pronto en el momento quiere buscar a un culpable, pero yo no puedo responder por nadie, entonces Helí Santana nunca tenía un arma encima, nunca la desenfundó, simplemente viví ese momento de zozobra pensando ante todo en mi hija”, argumentó Santana.

Agregó que: “No entiendo por qué Ruth dice eso, nosotros (Kisly Yiseth) nunca tuvimos una relación amorosa, nunca tuvimos nada y hoy lo digo aquí (SEMANA), ella en algunas ocasiones fue a la alcaldía uno o dos veces a buscarme para qué le ayuda laboralmente, la verdad que no le pude ayudar e incluso, la señora Ruth decía ayuda a Kisly, y yo le decía en algunas ocasiones si necesita que me escriba esta semana y ella me escribía con todo el respeto del mundo y tengo toda la conversación en mi WhatsApp”, aseveró el mandatario.

Así mismo, el alcalde mencionó que ante este hecho se encuentra en audiencia pública rindiendo declaraciones de lo sucedido, un escolta, el conductor y un hermano, con el fin de esclarecer quien fue el culpable de este crimen.