¿Está entregando Colombia información confidencial militar a Venezuela? Esto respondió la Armada

El comandante de la Armada, el almirante Francisco Cubides, respondió a la denuncia que hizo el expresidente Iván Duque, sobre que Venezuela tendría interés en conocer en la inteligencia militar colombiana.

El almirante Cubides indicó, que en la actualidad se comparte información con Venezuela para atacar a los grupos ilegales armados que delinquen en zona de injerencia de los dos países.

El expresidente Iván Duque, denunció que Venezuela tiene interés por conocer información confidencial militar de Colombia. - Foto: Nicolás Galeano - Presidencia

“No conozco de algún requerimiento por parte de la Armada de Venezuela o alguna autoridad preguntando por actividades previas a este gobierno u operaciones adelantadas por el Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea en el pasado”, dijo el comandante de la Armada.

Sobre la cooperación militar con Venezuela, explicó el almirante Cubides que luego de la reunión entre los Ministros de Defensa de Colombia y Venezuela, se “designó que los comandantes territoriales en el caso de Ejército y Armada tuvieran una comunicación directa para que intercambiar información que pudiera permitir contrarrestar los diferentes delitos en ambos lados de la frontera”.

Dijo que lo se busca afectar a los grupos no solamente narcotraficantes sino a los que generan miedo y que están ubicados al lado y lado de la frontera. “En el caso la Armada de Colombia , el comandante de la fuerza naval del caribe está en contacto con su homologo de Venezuela y hemos procurado en esa comunicación tener importantes resultados para contrarrestar el negocio del narcotráfico”, manifestó.

Añadió que debido a esa colaboración, Colombia entregó una información a Venezuela y se logró ubicar un pesquero con 1.5 toneladas de cocaína. “Así las cosas es un trabajo que estamos adelantando cada vez con más comunicación para lograr afectar a esos grupos armados organizados”, manifestó.

En rueda de prensa el comandante de la Armada, el almirante Francisco Cubides, indicó que se está compartiendo información con Venezuela para atacar a los grupos ilegales. - Foto: SEMANA

Recientemente, en entrevista con SEMANA, el comandante de la Armada, también se había referido a las operaciones contra el ELN, en donde dijo que “el ELN mantiene su ofensiva terrorista”.

Entrevista

El comandante de la Armada, almirante Francisco Cubides, habló sobre la situación de seguridad en el país y los ataques que ha recibido la fuerza pública de parte de organizaciones criminales que integran el cese al fuego.

SEMANA: ¿Es verdad que los comandantes no sabían del cese al fuego?

FRANCISCO CUBIDES (F.C.): Hay una comunicación fluida entre el Ministerio de Defensa con los comandantes de fuerza, el comandante general y la Policía, esto es algo que han tirado a rodar y nosotros somos los primeros en saber lo que está pasando. Obviamente con la experiencia que hemos tenido, somos los primeros asesores en lo operacional y en lo jurídico para el ministro de Defensa (Iván Velásquez).

SEMANA: ¿Al frenar las operaciones ofensivas no se les está dando ventaja a las organizaciones criminales?

F.C.: Nosotros estamos haciendo presencia en el territorio y hemos tenido combates con el Clan del Golfo, por ejemplo. La Armada, esta semana que pasó, estaba en una operación de control al narcotráfico y al desembarcar se encontró con diez individuos de ese grupo criminal y entraron en combate con nosotros, eso demuestra que seguimos haciendo presencia.

SEMANA: ¿Por qué se reversó el cese al fuego con el ELN?

F.C.: Recordemos que esto es un diálogo político diferente al de las Autodefensas Gaitanistas o el del Clan del Golfo, que es un sometimiento. Aquí hay que dejar claro quién se va a someter y quién va a tener una negociación de paz.

SEMANA: ¿El Gobierno les ha informado con quién va a haber sometimiento?

F.C.: Sí, está claro en los decretos.

SEMANA: ¿Con Iván Márquez qué va a pasar?

F.C.: Con Iván Márquez habrá sometimiento a la justicia.

Publicado

Imagen | Título “Freno a Petro_7″

Pie de foto: Iván Márquez, Jefe de la Segunda Marquetalia.

SEMANA: ¿Con el Clan del Golfo?

F.C.: Sometimiento.

SEMANA: ¿Con los Pachenca?

F.C.: Sometimiento.

SEMANA: ¿El estado mayor de las Farc?

F.C.: Diálogo de paz, esos grupos no se acogieron al proceso de paz, mientras que la Segunda Marquetalia (Iván Márquez) sí y luego se retiró; con el ELN, la voluntad del señor presidente Gustavo Petro fue un cese al fuego, pero ese grupo no aceptó y todos saben que ese decreto se anuló y, por eso, se ordenó mantener la ofensiva contra los grupos que no forman parte del cese al fuego (...) el ELN mantiene su ofensiva terrorista.

SEMANA: ¿Se mantienen las operaciones contra el ELN?

F.C.: Hemos mantenido la ofensiva contra los grupos que no están en el cese al fuego. Hay una acción permanente del Ejército, Armada, Fuerza Aérea conjunta y coordinada con la Policía en torno al ELN. El pasado 28 de enero, la Armada de Colombia, en el sector del Pacífico, sacó una operación con inteligencia, bien planeada, con comando y control, un resultado importante contra una comisión del ELN en el sector de Buenaventura y fuimos exitosos.

SEMANA: ¿Ya tienen definidas las zonas donde se ubicaría el estado mayor de las Farc?

F.C.: Todavía no, es un tema que está dialogando el alto comisionado para la paz.

SEMANA: ¿Es verdad que se va a construir una base militar de Estados Unidos en la isla Gorgona?

F.C.: Para nada, es desinformación, allá no va a ir ningún norteamericano, somos nosotros los que estamos en la isla hace 14 años. ¿De dónde sale la palabra Estados Unidos? Es porque ese proyecto cuesta 32.000 millones de pesos y ese presupuesto viene de cooperación internacional y no va a haber ningún gringo que vaya a estar allá.

SEMANA: ¿Está frenado el proyecto?

F.C.: Legalmente, el proyecto no tiene ningún impedimento. Lo que quiere la señora vicepresidente (Francia Márquez) es que la comunidad conozca el proyecto para que desde el punto de vista de la comunidad haya una aprobación, porque el concepto es que la comunidad legitime el proyecto.

SEMANA: ¿Por ese concepto la vicepresidenta está frenando el proyecto?

F.C.: Hoy está frenado por eso, porque la comunidad no quiere el proyecto.

SEMANA: ¿Estamos esperando entonces el visto bueno de la vicepresidenta?

F.C.: No tanto eso, la señora vicepresidenta estuvo en Guapi hace dos semanas, le manifestó a la comunidad que está de acuerdo con las bondades del proyecto en el embarcadero, en el manejo del combustible, que se necesita urgentemente, y en el tema de las casas; en lo que respecta al radar, dijo que lo podían seguir mirando.