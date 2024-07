Esta es la verdad detrás del video viral donde mujer se echa al hombro a su pareja y bicicleta; quedaron expuestos

Lo que más sorprende de las imágenes es que la mujer no solo carga al hombre, sino además, con una mano libre, levanta una bicicleta que sería de la persona que lleva en brazos. Sin signos de cansancio, camina por una cuadra mientras varios transeúntes la observan con asombro.

Como era de esperarse, los comentarios y las reacciones no se hicieron esperar por parte de algunos usuarios de redes sociales, quienes no dudaron en alagar lo ocurrido: “no lo puedo creer”, “qué nivel”, “manifestando una mujer así”, “deberían llevarla al ‘Desafío’”, “es superfuerte”, “ojalá el muchacho la sepa valorar”, “así como lo cargó, lo va a golpear”, “no jodás”, “a uno no lo han querido es nada”.