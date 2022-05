“Estamos a nada de tenerlo todo, nada está perdido”: la convicción de Rodolfo Hernández en su cierre de campaña

Este domingo, el candidato presidencial Rodolfo Hernández cerró su campaña de forma atípica. A pesar de que el candidato no programó reuniones masivas para el acto, Hernández se conectó por medio de Zoom para dar un discurso en el parque principal de Piedecuesta, Santander.

“Estamos a nada de tenerlo todo, nada está perdido. A todo los piedecuestanos, a mi mamá, a mi hijo Mauricio les dije, este 29 de mayo lo vamos a ganar todo. Estamos cansados todos los colombianos de trabajar y que nos quiten todo. Estamos cansados de luchar sin fuerzas, estamos cansados de ser cómplices de nuestros propios politiqueros verdugos, estamos cansados de elegir a quien nos mata y alimentar con altos salarios a quien nos roba, y de admirar a quienes nos desprecian”, dijo Hernández en Piedecuesta.

Así mismo, el ingeniero señaló que no se va a robar un peso y que uno de sus lemas será “no robar, no mentir, no traicionar y lograr una modificación del código penal”.

De esta manera, en su discurso también motivó a los piedecuestanos a votar el próximo 29 de mayo y señaló que “estamos cansados de que nos sigan nombrando fiscales y jueces que son criminales. Estamos cansados todos de que las soluciones sigan siendo las mismas que nunca solucionan nada”.

“Los culpables son los ciudadanos que elegimos ladrones, pero ellos son los culpables de que esto esté tan arruinado. Por eso vamos a sacar a los ladrones de una vez por todas de la administración pública”, dijo Hernández en Piedecuesta.

A pesar de que no hubo un evento como tal, Piedecuesta su pueblo natal, programó este domingo 22 de mayo el “gran cierre de campaña” organizado por los voluntarios que, sin la presencia del candidato, fielmente siguieron las propuestas de Rodolfo Hernández.

Desde el parque Temático hasta el parque principal del municipio, los piedecuestanos hicieron una caminata de apoyo, desde las 2:00 p.m. vestidos con la camiseta de la Selección Colombia, pitos y globos. De esta manera, mostraron su voto a favor a la candidatura del ingeniero santandereano.

Con ello, el aspirante a la presidencia de Colombia invitó a sus seguidores a tomarse una foto, subirla a las redes sociales y etiquetarlo, como modo de celebración.

Durante su discurso, el candidato señaló que se comprometía con Dios y la Patria, por su mamá, hijos, mujer y todos los piedecuestanos a que no se iba a robar ni un peso, como lo hizo cuando fue alcalde Bucaramanga.

“Mi compromiso es con Colombia, con Santander y con ustedes, mis compañeros y paisanos de Piedecuesta” aseguró.