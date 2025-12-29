Nación

“Estamos colaborando”: restaurante de Palmira se pronunció tras muerte de niña de 4 años luego de caer de un caballo

La menor participaba en una actividad recreativa que incluía paseos a caballo en el establecimiento.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

29 de diciembre de 2025, 9:26 p. m.
El restaurante dijo esto después de la tragedia
El restaurante dijo esto después de la tragedia

Este 29 de diciembre, el país amaneció con la noticia de la muerte de una niña de cuatro años en Palmira, Valle del Cauca, tras un accidente ocurrido el sábado 27 de diciembre durante un paseo a caballo en un restaurante campestre ubicado en zona rural del municipio. El establecimiento difundió un comunicado en el que afirma que colabora con las autoridades y pide prudencia frente a la información que circula.

En su pronunciamiento oficial, el restaurante expresó “con profundo dolor” su consternación por lo ocurrido y ofreció condolencias a la familia de la menor. En el texto aseguró que, desde el primer momento, ha colaborado “de manera plena y transparente con las autoridades en la investigación de los hechos” y pidió respeto y prudencia frente a versiones no verificadas.

Tragedia en Palmira: niña de cuatro años murió tras caer de un caballo en un restaurante campestre

Según la información conocida hasta ahora por las autoridades, la menor participaba en una actividad recreativa que incluía paseos a caballo en el establecimiento. Durante el recorrido, el animal se habría alterado y la niña cayó al suelo, en circunstancias que son materia de investigación.

Tras la caída, la menor habría quedado muy cerca del animal y sufrió heridas de gravedad. La niña fue trasladada a un centro asistencial de Palmira, donde el personal médico confirmó que ingresó sin signos vitales.

La Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía del Valle del Cauca asumió el caso de inmediato y adelanta las indagaciones para esclarecer cómo ocurrió el accidente y establecer si existieron o no fallas en la supervisión o en los protocolos del establecimiento. Las autoridades continúan recopilando testimonios y elementos probatorios.

Tragedia de fin de año en centro comercial Santafé: mujer murió en extrañas circunstancias; esto se sabe

En paralelo, la Personería Municipal de Palmira informó que el Cuerpo de Bomberos y otros organismos de socorro atendieron la emergencia. El personero municipal confirmó que los equipos encontraron a la menor de cuatro años sin signos vitales y que el levantamiento del cuerpo quedó a cargo de la autoridad competente.

El funcionario también hizo un llamado a las autoridades para verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad en establecimientos que ofrecen actividades con animales.

Francia Márquez se pronunció por tragedia en aguas del Pacífico: “Acompaño su duelo”

El comunicado del restaurante no detalló la mecánica del accidente ni atribuyó responsabilidades. El establecimiento agradeció a la comunidad su respeto, “comprensión y sensibilidad mientras avanzan los procesos correspondientes”. También pidieron prudencia frente a las versiones de los hechos que circulan.

