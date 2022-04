“Estaré con Petro hasta el último día, gane o pierda”, Gustavo Bolívar, dolido por escándalo del perdón social

El senador Gustavo Bolívar salió una vez más en defensa de Gustavo Petro luego de los innumerables cuestionamientos que ha suscitado en el país la propuesta de perdón social que ha planteado el candidato presidencial del Pacto Histórico.

Bolívar, que es fiel escudero de Petro, ya había asegurado que el perdón social es una idea “compleja”, pero cree que se puede lograr.

“El perdón social es complejo por taras religiosas, obstáculos jurídicos y moral elástica. Se estira para perdonar afines, pero se encoge para perdonar adversarios. Habrá reconciliación en Colombia el día que toda la sociedad perdone a las Farc y a Uribe por los crímenes cometidos”, aseguró el senador de la Colombia Humana.

Incluso, Bolívar afirmó que él estaría dispuesto a perdonar a los Moreno siempre y cuando cumplan sus condenas e hizo una comparación de ese perdón con los exguerrilleros de las Farc.

“Yo puedo perdonar a los Moreno, pero cuando hayan pagado sus penas. Me dirán ¿y las Farc? Son procesos distintos. El político es elegido para mejorar a la sociedad y defrauda la confianza ciudadana, a las Farc no les habíamos conferido esa confianza. Estaban al margen de la ley”, indicó Gustavo Bolívar.

Dijo que un perdón no sería necesariamente la abolición de una pena, sino que se debe hablar de una justicia restaurativa. “Caso JEP, que la conmuta a cambio de verdad, reparación y no repetición. El perdón social debe ser cultural y nacer de procesos cívicos en pro de algo superior como la paz”, comentó Bolívar.

Pues bien, después de sus comentarios a favor del perdón social, Bolívar salió en defensa ahora de Gustavo Petro asegurando que siempre estará acompañando al líder de la Colombia Humana.

“Estaré con Petro hasta el último día. Gane o pierda. Comprendo cada cosa que hace o dice, aunque les parezcan infantiles o equivocadas. Es un hombre adelantado a su tiempo. La falta de estrategia se debe a su autenticidad y al poco cálculo político q tienen las personas honestas”, fue el nuevo mensaje que Bolívar escribió en su cuenta de Twitter.

Estaré con Petro hasta el último día. Gane o pierda.

Cabe mencionar que Petro, por su parte, también ha salido en defensa de su propuesta ante la oleada de críticas en su contra. El candidato ha dicho que ya no piensa que los corruptos vayan a salir de las cárceles o que se les vaya a hacer una reducción de penas, “Para nada”, puntualizó.

“Al contrario. El perdón social implica que todos los corruptos vayan a la cárcel sin excepción, y paguen sus penas. La corrupción es la ruptura del perdón”, aseguró Petro.

A pesar de estas palabras de defensa de Petro, han sido varios los dirigentes políticos que han salido a criticar la propuesta de perdón social.

Uno de ellos es el candidato presidencial de la coalición Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, quien señaló que se trata de “alianzas con corruptos para conseguir votos”.

“Por más que intente explicar Petro, su intención sería darles un ‘perdón social’ a los peores corruptos y parapolíticos. En nuestra Presidencia, los corruptos y los violentos en la cárcel”, escribió Gutiérrez en sus redes sociales.

El senador Jorge Robledo, por su parte, además de cuestionar el llamado ‘perdón social’ de Petro, lanzó fuertes críticas a la visita que hizo su hermano, Juan Fernando Petro, a Iván Moreno en la cárcel La Picota.

“Yo he expresado mi rechazo enfático porque este no es un debate [de] si hay perdón social o no, esto es un debate sobre si un candidato presidencial puede buscar a un político condenado por violaciones a la ley para ofrecerle que en su gobierno le resolverá el problema, es decir, el debate es si es aceptable una práctica electoral para conseguir votos para ganar la Presidencia de la República a través de políticos condenados por violar la ley por actos de corrupción”, dijo Robledo.

Para Robledo, la verdadera intención de Petro es la de buscar votos con la estrategia del ‘todo vale’. “Es una propuesta política que Gustavo Petro les está haciendo a los jefes políticos que tengan votos y que estén en las cárceles de Colombia por haber violado la ley, él dice ‘ayúdenme a ser presidente de la República que yo les resuelvo su problema’, esto es inaceptable, es una vergüenza”, subrayó.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez también se pronunció al respecto e indicó que Petro le miente al país. “Mienten: su hermano habla de visita que no le consultó, Petro la justifica con cuento de ´perdón social´. Con toda suficiencia pretende seguir enredando a los colombianos”, dijo Uribe.