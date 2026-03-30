Estas son las recomendaciones de la Policía para que esté seguro con su familia esta Semana Santa

Semana Santa es una de las épocas del año en la que más colombianos se movilizan por el país. Algunos aprovechan estos días para salir de la ciudad con sus familias, mientras otros prefieren compartir espacios religiosos. Pero, sin importar la finalidad, es necesario tomar precauciones para garantizar la seguridad.

Por eso, desde la Policía Nacional iniciaron una campaña para que la Semana Santa se viva con tranquilidad y en familia.

El director de protección de la Policía, el general Mauricio Rico Guzmán, hizo un llamado a todos los colombianos para vivir esta temporada de Semana Santa con responsabilidad y compromiso por la vida.

Estas son las recomendaciones del director de Protección de la Policía Nacional, general Mauricio Rico Guzmán. Foto: Semana.

En materia de protección de niños, niñas y adolescentes, reiteró la importancia de la supervisión permanente por parte de padres y cuidadores, especialmente en escenarios turísticos.

Enfatizó en el cuidado en balnearios, piscinas, ríos y demás cuerpos de agua, para evitar situaciones de riesgo por inmersión que puedan afectar la integridad física de los menores.

El general Guzmán invitó a los viajeros a planear adecuadamente sus desplazamientos, verificar el estado de sus vehículos, portar la documentación al día y respetar las normas de tránsito, evitando conductas que pongan en riesgo la vida propia y la de los demás.

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Otro de los temas en los que hizo énfasis el director de Protección de la Policía es la importancia de utilizar servicios turísticos legales y atender las recomendaciones de las autoridades, entendiendo que “la seguridad es una responsabilidad compartida”.

Estas son las recomendaciones

Durante esta semana fomente en sus hijos la participación en actividades culturales y familiares, y hable con ellos sobre los riesgos en el uso de las redes sociales y de los juegos en línea.

Autoridades piden reportar emergencias de inmediato a través de las líneas oficiales durante la Semana Santa. Foto: Foto: X @PoliciaMedellin

Evite accidentes por inmersión. Cuide a sus hijos cuando ingresen a la playa o piscinas, no permita que ingresen al mar si no están dadas las condiciones climáticas y siempre esté pendiente de los menores.

Al adquirir planes o servicios turísticos, cerciórese de su valor y verifique con anticipación la carta o lista de precios.

En lugares de alta aglomeración de personas, como las procesiones y eventos religiosos, procure mantener a sus hijos de la mano y no los pierda de vista.

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