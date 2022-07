Exclusivo: SEMANA revela los audios que permitieron la captura de importante cabecilla disidente en Nariño

“Tráigame el fusil, el 9. Alguna cosa que consiga, hable con él”, son las palabras que se le escuchan a Jenrry William Castillo, alias Matrix, en uno de los audios entregados a SEMANA, con una petición a alguien anónimo que, al parecer, se encontraba con el cabecilla en ese momento, a quien le estaba solicitando proyectiles de fusil de calibre 9 milímetros, mientras Matrix esperaba a que alguien más le contestara el celular, llamada que finalmente se va al buzón de voz.

Matrix sería el hombre de confianza de alias el Gringo, conocido como el reemplazo de Guacho, el hombre que se había convertido en el objetivo principal de las autoridades de Colombia y Ecuador, quien murió durante un operativo de la Fuerza Pública, según informó el presidente Iván Duque, en el año 2018.

Policías de la Seccional de Investigación Criminal e Interpol (Sijín), el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en conjunto con el Ejército Nacional y bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, realizaron la captura de cinco personas mediante orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, tráfico, fabricación y/o porte de armas de fuego y tráfico y/o porte de estupefacientes.

Entre los capturados figuró alias Matrix, coordinador logístico, quien se encargaba de distribuir las armas de fuego y las municiones a los integrantes de la organización. Además, era el encargado de efectuar las solicitudes a los cabecillas de la organización para ejecutar homicidios selectivos. Matrix contaba con laboratorios para el procesamiento de coca, la cual era distribuida en Nariño y el vecino país de Ecuador.

Gracias a las labores investigativas adelantadas por la Policía Judicial adscrita al departamento de Nariño, se logró establecer que las personas capturadas pertenecen al Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) Oliver Sinisterra, delinquiendo en zona rural de Tumaco en las veredas: Nupa, Caunapi, Cajapi, Tangareal y Gualtal.

“En los allanamientos se logró incautar un revólver calibre 38, 54 cartuchos de diferentes calibres, así como dos kilos de base de coca y 10 millones de pesos en efectivo”, confirmó el coronel Edwin Orlando Rojas Chisco, comandante del Departamento de Policía Nariño.

Audios

En una de las llamadas interceptadas a Matrix, se le escucha sostener una conversación con una persona, a quien le pregunta por alguien que se encuentra desaparecido, insistiéndole si esta persona sigue con vida, además asegurando que iba a hablar con guerrilleros para que lo liberaran. Durante la llamada pregunta si era el que andaba en una motocicleta, de ser así, que no llamen a nadie, porque él se encargaba de hacer todas las intermediaciones.

Matrix: Aló

Desconocido: ¿Qué hubo, firma?

Matrix: ¿Cómo vamos?

Desconocido: Bien, firma. Ahí le tengo noticias, oyó.

Matrix: Firma, cuénteme.

Desconocido: Parece que si lo tienen acá, lo que usted me decía. Ya voy yendo para allá, para que lo suelten.

Matrix: No le caiga todavía que yo llamo, hay mucha gente por ahí. ¿Estaba en una moto Pulsar, no?

Desconocido: Sí, una moto de esas. Lo tienen vivo.

En otra llamada, Matrix hace énfasis en los integrantes de la guerrilla Oliver Sinisterra, quienes él sabía que habían tenido un enfrentamiento con unidades del Ejército Nacional de Colombia, combate en el que algunos salieron heridos.

Desconocido: Aló, ¿qué hubo Matrix?

Matrix: ¿Qué más, mijo, bien?

Desconocido: Estuve allá en el pueblito suyo, viendo a los muchachos. Anoche el Ejército se les metió, les dio una ‘tirontería’. Hay uno que está bien herido en Tumaco, en la espalda le pegaron los tiros, está grave.

Matrix: ¿Quién es?

Desconocido: No me dieron el nombre, es un gordito me decían. Se lo llevaron a la UCI. Estoy esperando el eléctrico que viene del pueblo, la batería está buena, yo pensé que no cargaba porque estaba mala.

Matrix: Eso tiene que quedar cuadrado bien.

Desconocido: El del pueblo es el mejor.

Matrix: Tiene que ser un man que sepa. Imagínese a ese hijueputa uno en pleno mierdero, que se le bloquee a uno, que se quede encerrado.

Desconocido: Dios mío, ni Dios quiera. Voy a llegar a la casa a hacer una vuelta con los muchachos. Hasta luego.

Otra conversación que causó bastante curiosidad a las autoridades, fue una que el cabecilla sostuvo con una persona conocida como el ‘Enano’, quien se comunicó con Matrix para ofrecerle, lo que parecía un nuevo negocio; sin embargo, él le manifiesta en medio de risas, que no está interesado porque se encuentra inmerso en las actividades del narcotráfico.

Matrix: Aló

Enano: ¿Qué hubo, viejito, habla con el Enano?

Matrix: Cuénteme, Enano, ¿Qué más de bueno?

Enano: Nada, mijo, por aquí. Lo que pasa es que estoy camellando con un cucho que me surte Buchanans y Old Parr. ¿De pronto a usted no le interesa para tirar para el ‘mayorqueo’?

Matrix: La verdad, ese negocio no me había tirado. Yo estoy dedicado al narcotráfico.

Enano: Risas.

Matrix: ¿Este es el número suyo?

Enano: Sí. En el estanco de su tío le puede servir.

Matrix: Sí, ajá.

Enano: Vea, mijo. Yo le doy eso de a millón de pesos.

Matrix: ¿La caja? ¿Pero es original?

Enano: Viene estampillado y todo eso.

Matrix: ¿Este es el número suyo? ¿Lo puedo guardar?

Enano: Sí, mijo, guarde este numerito. Este es un negocio que apenas está despegando.

Matrix: Listo, voy a decirle a mi tío a ver qué dice.

En una de sus últimas llamadas, antes de ser capturado, Matrix sostiene una conversación con una persona con quien habla efusivamente de la celebración de sus 20 años en las Fuerzas Revolucionarias de Colombia.

Matrix: ¿Qué hubo, mijo? Buenas tardes.

Desconocido: Entonces, mijo, ¿Cómo vamos?

Matrix: Bien, gracias a Dios, ¿usted cómo ha pasado, cómo va la ‘situa’, amigo?

Desconocido: El hombre que celebra 20 años, está que celebra pues.

Matrix: Risas. Sí, 20 años en las Fuerzas Revolucionarias.

Desconocido: ¿Qué hace que está ahí?

Matrix: Desde el Ecuador. ¿No ha llamado al amigo con el que tenía que hablar? No me ha dicho si ya fue, si ya cuadró eso.

Desconocido: Voy a llamarlo a preguntarle. ¿Ha salido?

Matrix: Del pueblo pa’ abajo eso está como caliente

Desconocido: Yo le aviso si hablo con él.

Matrix: Listo, mijo, que tenga buena tarde.