Atención: suspenden provisionalmente a funcionario de Migración Colombia que pateó a pasajero en El Dorado

SEMANA conoció detalles del auto con el que la Procuraduría suspende provisionalmente al funcionario de Migración Colombia, entidad responsable de monitorear y llevar a cabo el control migratorio en nuestro país, que tuvo un altercado con un viajero que llegaba a la ciudad; en las imágenes se puede ver cómo el hombre le propinó un golpe con su pierna a un pasajero y después buscó golpear a la persona que grababa.

El video fue publicado por una pasajera en las redes sociales mencionando a la entidad, al Ministerio del Interior y la Policía Nacional para hacer pública la denuncia contra el funcionario.

Señala el Ministerio Público que el funcionario simboliza la “cara de Colombia” y por eso debe mantener un comportamiento ejemplar. De hecho, se advierte que situaciones como la ocurrida, “se pueden presentar de forma cotidiana pues a diario se reciben múltiples vuelos cada uno de hasta 250 personas que, que a veces se muestran emocionalmente afectadas por el cansancio, por lo que si el funcionario no tolero en una oportunidad que un ciudadano lanzar a sendas manifestaciones al parecer groseras, es posible que en cualquier momento se vuelva ocurrir con la consecuente reacción injustificada del servidor público”.

Y agrega: “Esto permite colegir que es posible que (el funcionario) reitere la comisión de la presunta falta que se investiga haciendo en consecuencia necesario suspenderlo provisionalmente de su cargo. (...) De otro lado, la suspensión en el cargo es una medida cautelar de carácter provisional en tanto que existen derechos fundamentales de carácter general, como lo son la integridad personal y el derecho a la hora que marcan el respeto por la vida e integridad personal de los ciudadanos colombianos extranjeros, además del buen trato, que merecen ser protegidos evitando que situaciones como la que dio origen a la investigación puedan ser replicadas”.

En el video se puede apreciar cómo un grupo de viajeros se sorprende con la actitud del funcionario e incluso, algunos de sus colegas se acercan para tratar de calmar la situación tranquilizando a la persona que estaba grabando y al empleado de Migración Colombia.

“A mí no me grabe”, dice el funcionario mientras una de sus colegas intenta solucionar el inconveniente. En otro momento del video se puede ver como otros empleados de Migración Colombia separan a los dos hombres y deciden llevarse al pasajero que había sido golpeado previamente.

Ante este desafortunado evento, Migración Colombia emitió un mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter en el que “rechaza el comportamiento del funcionario que no le es permitido bajo ninguna circunstancia” y agrega que en este momento “se inicia la investigación de conformidad con la Ley disciplinaria.”

@MigracionCol @MinInterior @PoliciaBogota denuncio públicamente a este funcionario de Migración Colombia golpeando a un ciudadano y atentando contra mi en el @BOG_ELDORADO. Nov 24/22, 09:30am. Necesito el nombre del funcionario para poner la denuncia @AerocivilCol @FiscaliaCol pic.twitter.com/HnLMVzkpui — Sandra Barba (@ViviBarba) November 24, 2022

¿Qué dice el funcionario?

Jaime Alonso Sánchez, quien es el funcionario de Migración Colombia, también rompió el silencio en el programa matutino de Blu Radio, Mañanas Blu, y aseguró que su familia está recibiendo amenazas: “Me están amenazando y amenazando a mi familia”.

Asimismo, el hombre expresó: “Quiero pedir excusas. No era la actitud, no era la forma en la que debía reaccionar. No sé qué me pasó, soy un ser humano. Tuve un momento de sentirme tan agredido y reaccioné así”.

Sánchez asevera que ellos también han sido víctimas de malos tratos por parte de algunos viajeros. “A nosotros nos han pegado, nos han escupido, nos han insultado y hay compañeros que han tratado hasta de ahorcarlos”, agregó.

“Me siguió insultando, me decía ‘usted para que está tripe no sé qué. Yo le digo que no me trate mal y le explico qué no está haciendo bien y que tiene que hacer la fila. Siguió con palabras groseras, fuertes y en ningún momento le dije algo de racismo, nunca he tenido problemas de estos, eso es un invento”, manifestó en su defensa.

Otro hecho de violencia en el aeropuerto

El pasado sábado, 19 de noviembre, en el vuelo 7839 de la Aerolínea EasyFly que cubría la ruta Manizales - Bogotá, se presentó un hecho de intolerancia, debido a que un hombre golpeó brutalmente a una azafata.

El hecho no pasó desapercibido en las redes sociales, motivo por el cual una usuaria de Twitter, identificada como Mónica Godoy, relató lo sucedido, según ella las cosas comenzaron cuando la azafata le solicitó al viajero regresar a su respectivo asiento, debido a que el avión estaba a punto de aterrizar en el aeropuerto El Dorado.