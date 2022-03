Federico Gutiérrez confirma que hará acercamientos para tener el apoyo del Partido Liberal en la primera vuelta

El candidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, confirmó este lunes –14 de marzo– durante el debate presidencial de SEMANA y El Tiempo que hará acercamientos para tener el apoyo del Partido Liberal en la primera vuelta.

Cuando se le preguntó si buscará el apoyo del Partido Liberal, destacó que allí “hay gente muy buena”, por lo que sí lo hará, y trabajará en “entablar un diálogo con sectores sociales y políticos para hacerles un llamado y decirles unámonos, pues el país no quiere seguir viendo las peleas del pasado, y la unión será para tener unas agendas de país frente a la lucha contra la corrupción, contra el hambre y para garantizar la seguridad, y pensar en cómo sacar a los 21 millones de colombianos que están en pobreza, que es el 42 % de la población”.

Así mismo, Gutiérrez le pidió a la también candidata Íngrid Betancourt no increparlo por algunas supuestas acciones: “Tú no tienes por qué decirme a mí que uno tiene malas intenciones cuando no tengo un solo escándalo de corrupción y cuando he realizado una política decente”.

“Mira, yo no sufro de superioridad moral, no me creo ni el único ni el mejor, y reconozco gente muy buena, incluso en todos los sectores políticos. Pero te pregunto: tú, por ejemplo, en la Centro Esperanza ¿no pudiste reconocer ni uno solo bueno? ¿Y acá tampoco? Yo creo que el país no se construye así. Además, hay que llegar a unirnos, y si soy presidente, que lo voy a ser, me encantaría contar con una persona como tú, por la experiencia que tienes y todo lo que significa porque eres una buena persona y bien intencionada”, dijo.

“Yo, por ejemplo, en la Centro Esperanza, reconozco muchas personas buenas, como reconozco también muchas personas buenas dentro del Pacto Histórico”.

Resaltó la labor de Francia Márquez, quien obtuvo más de 780.000 votos en la consulta del Pacto Histórico este domingo: “Yo, cuando he estado en debates con Francia Márquez, es una mujer a la que le he expresado mi admiración y respeto, y que hasta cariño hemos generado en algunos momentos. Con ella ha habido una buena relación”.

“Lo que voy a hacer cuando gane la Presidencia es que a mí no me importa si la gente es de izquierda, derecha o centro, no se trata de eso, yo voy a buscar a los mejores”, dijo.

Noticia en desarrollo…