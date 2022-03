Federico Gutiérrez dice que fortalecería batallones de alta montaña en Magdalena

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Federico Gutiérrez dijo que de lograr imponerse sobre los demás candidatos combatiría a las estructuras criminales que le hacen daño al país.

“Yo no les tengo miedo a los criminales. Al Magdalena vamos a llegar con orden y carácter. Fortaleceremos en zona rural batallones de Alta Montaña #6 y José María Córdova, investigación criminal de policía, CTI y rama judicial para enfrentar presencia de Clan del Golfo y (Los) Pachenca”, afirmó el candidato.

A pesar de que el Gobierno nacional ha hecho esfuerzos para llegar hasta esas zonas y combatir los grupos al margen de la ley, actualmente se siguen presentado enfrentamientos y actividades ilícitas que afectan a las comunidades de esos territorios.

Gutiérrez dice que lo haría a través del Batallón de Alta Montaña número 6 del Ejército Nacional, que se encarga de combatir esas estructuras en la Sierra Nevada de Santa Marta, conocido como Mayor Róbinson Daniel Ruiz Garzón. Este batallón fue creado por el expresidente Álvaro Uribe en su administración en 2004.

El candidato también reforzaría el Batallón de Infantería General José María Córdova de Santa Marta.

Gutiérrez menciona que le apostaría a fortalecer la investigación criminal de Policía, el CTI y la rama judicial, y que el principal propósito sería enfrentar al Clan del Golfo y al grupo Los Pachenca, este último conocido como “Autodefensas Conquistadores de la Sierra”, por su acccionar criminal en la Sierra Nevada de Santa Marta.

El exalcalde de Medellín ha sido uno de los más enfáticos en decir que enfrentará a las estructuras criminales con toda la contundencia y fuerza del Estado.

Por ejemplo, cuestionó a quienes defienden a Otoniel y quienes ahora lo quieren mostrar como una víctima cuando se trata de los peores criminales de la historia reciente del país. “Ahora quieren mostrar a Otoniel como víctima y no como lo que realmente es, uno de los peores victimarios que ha tenido Colombia. Increíble ver cómo algunos sectores terminan convirtiéndose en defensores de los peores criminales”, cuestionó Fico.

En entrevista con SEMANA, el candidato aclaró que con su postura busca enfrentar a los criminales con contundencia. Habló, por ejemplo, de la situación crítica que se vive en Bogotá con la administración de Claudia López en la que las personas tienen miedo de salir a la calle porque les roban el celular o la bicicleta.

“La discusión de seguridad no es un tema de izquierda, derecha o centro. Es una discusión sobre el sentido común. La seguridad hay que garantizarla y la gente necesita estar tranquila. Aquí los que tienen que vivir maluco son los criminales, pero aquí el que está viviendo maluco es el ciudadano. Al delincuente lo capturan y lo sueltan”, aseguró.

Ha dicho que por eso su propósito es contener al candidato Gustavo Petro y evitar a toda costa que llegue a la Presidencia.

“Si por alguna razón nosotros no pasáramos a segunda vuelta y pasan ustedes contra Petro, al otro día ni me llamen; no me tienen que llamar. Yo me recorro el país solito buscando los votos, haciendo lo que pueda hacer para que sean ustedes los que ganen y cuidemos el país y la democracia”, afirmó Gutiérrez.

En medio de sus críticas al líder de la Colombia Humana, ha cuestionado que Petro no se haya pronunciado con contundencia rechazando la intervención que está haciendo el gobierno de Rusia en Ucrania.

“Petro, el que calla otorga. Mientras el mundo ve con horror cómo destruyen una nación soberana como Ucrania, preferiste callar para no incomodar a tus aliados. Si así es en campaña, ¿se lo imaginan gobernando?”, aseguró Fico.

En medio de sus propuestas, además de la seguridad, Gutiérrez ha dicho que Colombia tiene un potencial agrícola enorme. “Tenemos todo para ser competitivos: la tierra que es lo más importante, además una tierra productiva, que es lo que no tienen en otros países”, dijo y pidió trabajar con el campesinado.

Gutiérrez ha dicho que mejoraría la competitividad a través del campo inyectándole 3 billones de pesos para vías terciarias y la culminación de obras 4 y 5G en todo el país.