Federico Gutiérrez explica en detalle por qué votará por Rodolfo Hernández

El próximo domingo 19 de junio los colombianos podrán ejercer el derecho al voto con el fin de elegir entre Rodolfo Hernández, candidato por la Liga Gobernantes Anticorrupción, y Gustavo Petro, aspirante por el Pacto Histórico, como el nuevo mandatario de la nación.

En ese sentido, el excandidato presidencial por la Coalición Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, a través de sus redes sociales, manifestó: “El próximo domingo nos jugamos el futuro del país y el de nuestras familias, y aunque soy muy respetuoso en las decisiones individuales y soy solo el dueño de mi voto, sí quiero invitarlos a pensar a quién vamos a elegir”.

Asimismo, el exalcalde de Medellín indicó que “vamos a decidir quién va a manejar nuestra economía, seguridad, educación, el rumbo de nuestra nación. Hoy solamente tenemos dos opciones, o elegimos a Rodolfo Hernández o elegimos a Gustavo Petro; entre las dos elecciones hay una que no solo sería un cambio para empeorar, sino que ya demostró que así como hicieron la campaña, piensan gobernarnos, es decir, con división, trampas, odios y con engaños; además, amenazan con incendiar a Colombia si no ganan las elecciones”.

Además, Gutiérrez aseveró que “votar en blanco o no salir a votar es poner en riesgo nuestro futuro y, en esta ocasión, solo favorece a Gustavo Petro. No podemos permitir que la forma como están gobernando Medellín, Cali o Bogotá o como en Venezuela, Nicaragua, Chile y Perú sea el futuro que le espere a Colombia”.

Y aseveró que “si no votamos bien, es mucho lo que podemos perder; ante los riesgos presentes, no hay espacios para los cálculos políticos o para la indiferencia. Mi voto el próximo domingo será por Rodolfo Hernández, será por la democracia. Tengo muchas diferencias con él, en forma y fondo, pero sé que al menos no acabará con Colombia y sé también que habrá elecciones en cuatro años. Salgamos a votar, pongamos en manos de Dios a Colombia”.

Cabe mencionar que el pasado 29 de mayo, el excandidato, luego de conocerse los resultados en primera vuelta, anunció que votaría por Rodolfo Hernández. Federico Gutiérrez, en dicha jornada electoral, consiguió un total de 5.058.010 millones de votos.

Por su parte, Rodolfo Hernández, en su más reciente transmisión en vivo, explicó lo que hará en caso de ser elegido como primer mandatario del país para el período 2022-2026: “Tenemos que aprovechar el conocimiento, las ganas y decisión de ese conjunto de virtudes que tiene usted para que Colombia sea mejor. ¿Por qué no nos ayuda en la comisión de empalme? Estoy tan seguro de que vamos a ganar y por eso ya lo estamos haciendo”, dijo.

De otra parte, si no es elegido presidente, el exmandatario de la capital santandereana dijo que si es Gustavo Petro quien queda electo, respetará el resultado y lo apoyará en su gestión de cara al próximo período presidencial: “Si a las 6:00 p. m. del domingo el pueblo colombiano decidió otra cosa, respetaremos el resultado y apoyaremos al nuevo presidente para que él, con su política, dirija a los colombianos en el mejor camino para que todos seamos felices”.

Asimismo, explicó las razones de por qué no se pudo llevar a cabo el debate con el candidato Gustavo Petro, indicando que inicialmente le solicitó al despacho la aclaración de la sentencia en tres puntos, “sin cuya claridad resulta imposible cumplir a cabalidad el fallo. Hasta este momento no se me ha notificado ninguna respuesta”.

Y agregó que “no estaba dispuesto a acatar en estricto rigor lo ordenado por el despacho, porque al afirmar que no ponía condiciones, demostró que prefería desconocer el preciso mandato judicial para convertirlo en una expresión publicitaria contraria al fallo en comento”.

“Al afirmar que dejaba en manos de un tercero un tema tan delicado que debía ser resuelto en estricto apego al fallo, demostró que no estaba dispuesto a acatar lo proveído en forma resuelta por el despacho”, indicó.

“Esa afirmación de carácter indefinido, sin precisar fecha ni ninguna otra señal, fue el portazo con el cual cerró la posibilidad de adelantar el debate judicialmente”, puntualizó.