Federico Gutiérrez y Gustavo Petro se encienden por el episodio del General Zapateiro

A través de redes sociales, los candidatos presidenciales Gustavo Petro y Federico Gutiérrez tuvieron una discusión que comenzó con un trino de Petro sobre varios soldados que han sido asesinados por el Clan del Golfo.

A través de Twitter, Petro escribió: “Mientras los soldados son asesinados por el Clan del Golfo, algunos de los generales están en la nómina del Clan”, como respuesta al también miembro del Ejército Alexander Chala Saenz, actualmente retirado, quien antes había consignado que seis soldados fueron asesinados en Antioquia y cinco heridos a manos del grupo armado.

A lo anterior, el general Eduardo Enrique Zapateiro armó un hilo en la misma red social en el que se despachó contra el candidato de la Colombia Humana.

Primero, Zapateiro compartió un sentido mensaje en el que escribió que nadie sabe cuánto pesa el dolor de la muerte de un soldado más que quienes portan el uniforme de la institución armada del Gobierno, sin dejar a un lado a las familias y a la Patria. En efecto, para el comandante del Ejército, Petro se está aprovechando de la situación y en vista de ello arremetió diciéndole que “el sacrificio supremo por el país no debería ser usado en narrativas de campaña política”.

Así mismo, el general Eduardo Zapateiro solicitó al también economista no generalizar y respetar: “Usted como senador hace parte del colectivo al cual osa señalar como «politiqueros del narcotráfico». Como ciudadano le recomiendo no generalizar. El respeto ante todo”, se lee en el hilo de Twitter.

Tras unas horas, el competidor de Gustavo Petro en el camino a la Presidencia de la República, Federico Gutiérrez, escribió también en su cuenta oficial de Twitter que le indignaba la doble moral de algunos sectores de la política y expresó su apoyo a las Fuerzas Militares de Colombia.

“A mi si me impresiona que indigne más un trino de un militar, que las decenas de policías y soldados que han sido asesinados en la última semana. La doble moral de algunos sectores políticos del país es impresionante. ¡Ya ni pena les da! Apoyo a nuestras fuerzas militares”, escribió.

Allí no terminó la discusión, minutos después Petro volvió a sus redes sociales y le respondió al exalcalde de Medellín también llamado ‘Fico’, trayendo a colación la Constitución Política de Colombia.

“Usted debe hacer respetar la Constitución de Colombia. Sin institucionalidad no hay democracia”, afirmó Gustavo Petro.

Sumado a lo anterior, el exalcalde de Bogotá continuó en la discusión “explicándole” a Federico Gutiérrez que a través de la Constitución se ordena que las Fuerzas no deben participar política y el Presidente debe hacer respetar dicha norma.

“A ver, le explicare candidato; existe una Constitución y el presidente jura respetarla. Entonces si la Constitución ordena que la fuerza pública no sea deliberante y no participe del debate electoral, el presidente debe hacer respetar ese mandato. ¡Respete la Constitución!”, aseveró Petro.

Al parecer, el candidato se refiere al capítulo 7 de la Constitución Política, en el artículo 219, se expone: “La Fuerza Pública no es deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley. Los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”.

Hasta el momento, Gutiérrez no se ha pronunciado por lo dicho por su contrincante de la Colombia Humana.