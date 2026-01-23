Fiscalía escuchará en interrogatorio a Zenaida Pava, mujer señalada de entregar a domiciliario frambuesas envenenadas

Zenaida Paola Vargas es la mujer que, en los últimos días, fue vinculada al caso de la muerte de dos niñas por envenenamiento por talio, que tiene como sospechosa principal a Zulma Guzmán.

Según el domiciliario, Vargas fue la persona que le entregó una bolsa sellada en la que estaban las frambuesas que, posteriormente, él llevó al apartamento de la familia De Bedout, donde finalmente las niñas las ingirieron.

Este es el perfil de la implicada en la muerte por envenenamiento de dos menores de edad en Bogotá. Foto: SEMANA

Tras todo lo que se ha hablado, la Fiscalía General de la Nación confirmó que este viernes, 23 de enero, se llevará a cabo un interrogatorio virtual en contra de esta mujer.

A partir de esta diligencia, se espera que el ente investigador defina si finalmente realiza una imputación formal en su contra o, por el contrario, decide archivar la investigación.

Esta citación se da después de que Zenaida Paola Vargas enviara una carta a la Fiscalía para negar cualquier responsabilidad en el crimen y afirmara que estaba a disposición para responder cualquier pregunta.

En la misiva, que fue revelada por el diario El Tiempo, la mujer sostuvo que su nombre y fotografía fueron difundidos “de manera irresponsable y sin ninguna verificación”.

La mujer le escribió para confirmar que el paquete había sido recibido. Foto: Colprensa/Caracol Radio/Montaje:SEMANA

Además, cuestionó que no se le haya informado de manera formal sobre lo que estaba ocurriendo, ya que se percató de que terminó salpicada en el hecho por los informes que han salido a la luz en medios de comunicación.

“Me enteré únicamente, como lo he dicho, por los medios de comunicación, quienes han divulgado profusamente mi nombre e imagen, sin autorización y verificación alguna, generándome un gravísimo daño a mi nombre, imagen y honorabilidad”, dijo.

En ese sentido, Vargas afirmó que no conoce a Zulma Guzmán, quien está en proceso de ser extraditada. “Yo soy una mujer de 63 años, trabajadora, no tengo nada que ocultar. Mi vida es una hoja abierta para el que la quiera ver”, manifestó.

Por ello, se espera que eso mismo sea lo que le diga este viernes a la Fiscalía, que deberá definir cuál será el siguiente paso en la investigación que se lleva adelante por la muerte de las dos niñas a causa del talio.