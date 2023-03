Fiscalía investigará si hubo falta de apoyo de la Policía a sus hombres en Caquetá

- Foto: Archivo Particular

La Fiscalía advirtió que abrió una investigación para establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar que derivaron en el asesinato de dos policías y el secuestro de 78 más, en el marco de un enfrentamiento con la llamada Guardia Campesina en el departamento de Caquetá, sucedido el jueves 2 de marzo de 2023.

Paralelamente a la verificación de los responsables del asesinato y el secuestro de los uniformados, el ente acusador revisa los audios que fueron enviados por los mismos uniformados minutos antes del crimen y donde rogaban por apoyo a sus superiores. En este escenario se indaga en la responsabilidad que tendrían esos mandos en la omisión de socorro.

Frente a lo ocurrido en Los Pozos, en San Vicente del Caguán, #Caquetá, la #Fiscalía conformó un equipo de fiscales, investigadores y criminalísticos para esclarecer los homicidios, secuestros y otros hechos de violencia que habrían tenido lugar en la zona. — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 3, 2023

“Frente a lo ocurrido en Los Pozos, en San Vicente del Caguán, Caquetá, la Fiscalía conformó un equipo de fiscales, investigadores y criminalísticos para esclarecer los homicidios, secuestros y otros hechos de violencia que habrían tenido lugar en la zona”, señaló la Fiscalía al confirmar que se abrió una investigación.

Las comunicaciones entre los policías, minutos antes de ser secuestrados y otros asesinados, se convierten en la pieza clave para indagar en la responsabilidad que tendrían altos mandos de la Policía en la omisión de socorro de sus propios hombres. Los audios son perturbadores.

La grabación muestra al Esmad acorralado en el sitio. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

Algunos de los audios que revelan la gravedad de la situación son como este:

- “La vida de nosotros no vale nada, de todas maneras muchas gracias.

- Por favor tengamos paciencia, ya llega apoyo… Ya llega el apoyo de gases, por favor, tengamos un poquito de control, yo sé que es difícil, pero por favor no perdamos la comunicación, mantengamos el control.

- Central, ya se nos llevaron otro del Esmad… Todo por falta de apoyo.

- Ya estamos haciendo las gestiones para el apoyo, tengan paciencia.

- No central, dos horas, ya se llevaron a otro, no central, no vale nada”.

Mientras los policías ruegan por ayuda, en la Central de Comunicaciones les piden paciencia. En otro audio incluso les advierten a los policías que están por ser secuestrados, que las condiciones climáticas impidieron brindar el apoyo necesario.

- “Ocho y media y nada.

- Sabemos de la dificultad, pero no se está manejando unas capacidades pequeñas, también dependemos del estado del clima, las aeronaves se mueven con unos estados de clima, ya se están haciendo las coordinaciones… Guarden la compostura, la disciplina, para evitar más daños. Hay que organizarse y reorganizarse para evitar más situaciones que tengamos que lamentar, ya los apoyos se están moviendo, pero no es mover carros, estamos moviendo aeronaves, por favor tengan un poco de paciencia, sabemos de la dificultad; ánimo, muchachos”.

El ente acusador adelanta actos urgentes, tendientes a establecer de qué forma los altos mandos de la Policía tendrían algún grado de responsabilidad en la omisión o la falta de atención a los uniformados. Estos debieron soportar más de tres horas la arremetida violenta de la Guardia Campesina que derivó, como conoce el país, en el homicidio de tres policías y el secuestro de 78 más.

Desde el Colegio de Abogados de la Fuerza Pública, su presidente, Jorge Iván Mina Lasso, advirtió sobre la responsabilidad que deben asumir el Ministro de la defensa y la dirección de la Policía, respecto de una clara violación al Derecho Internacional Humanitario y que en esta oportunidad tiene como víctimas a los uniformados del Esmad.

“Asesinan a nuestros policías, los lesionan, los secuestran. Hoy, la figura de la Guardia Campesina es un concepto que no existe, está suplantando la autoridad. Esta es una clara violación a los Derechos Humanos, de nuestros policías, se requiere la intervención del Estado, del director general de la Policía, del ministro de la Defensa, que nos digan de qué parte están, a quiénes van a defender”, señaló el abogado Mina Lasso.

¿Humillados?, Policías denuncian que no fueron apoyados durante jornada violenta en Caquetá, la comunidad los desarmó y los retuvo. - Foto: Archivo Particular

La investigación de la Fiscalía apenas arranca y la Procuraduría también anticipó la apertura de un proceso que podría llevar a establecer responsabilidades, incluso de generales, en la falta de atención a los policías del Esmad.