Fiscalía responde a alcaldes que critican libertad de delincuentes capturados: “No debilitan la justicia”

En medio de la audiencia pública de rendición de cuentas que adelantó durante la mañana del martes 17 de marzo, la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, le respondió a los alcaldes que se han quejado por las capturas de delincuentes que realiza la Policía, pero que terminan libres en medio del proceso de judicialización.
“Las libertades no debilitan la justicia, la fortalecen”. Tras la polémica por delincuentes que quedan en libertad, que varios alcaldes advierten como hechos de impunidad, la fiscal Luz Adriana Camargo fijó su posición frente al tema. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/ySvQlz1f1a— Revista Semana (@RevistaSemana) March 17, 2026
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