Fiscalía responde a alcaldes que critican libertad de delincuentes capturados: “No debilitan la justicia”

En medio de la audiencia pública de rendición de cuentas que adelantó durante la mañana del martes 17 de marzo, la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, le respondió a los alcaldes que se han quejado por las capturas de delincuentes que realiza la Policía, pero que terminan libres en medio del proceso de judicialización.

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