Nación

Fiscalía responde a alcaldes que critican libertad de delincuentes capturados: “No debilitan la justicia”

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha sido uno de los principales detractores de esas decisiones de la justicia.

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Redacción Semana
17 de marzo de 2026, 10:33 a. m.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo. Foto: COLPRENSA

En medio de la audiencia pública de rendición de cuentas que adelantó durante la mañana del martes 17 de marzo, la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, le respondió a los alcaldes que se han quejado por las capturas de delincuentes que realiza la Policía, pero que terminan libres en medio del proceso de judicialización.

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