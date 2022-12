Fiscalía ya tiene la lupa puesta sobre el aterrador caso de maltrato animal en Antioquia

Luego de que se conocieran las aterradoras y sensibles imágenes que empezaron a rodar en la madrugada de este domingo, en las que se ve a un perro atado de una cuerda y arrastrado junto a la llanta trasera derecha de una camioneta con platón, que al parecer iba a más de 100 kilómetros por hora. Las autoridades empezaron la debida investigación para dar con el responsable del hecho que se enmarcaría en un posible delito relacionado con el maltrato animal.

La Fiscalía General de la Nación abrió la investigación para determinar todos los detalles de los hechos y así poder ubicar y judicializar al responsable de este caso de maltrato animal ocurrido en vías del departamento de Antioquia.

Los hechos ocurrieron, al parecer, en la autopista que conduce de Medellín a Bogotá, a la altura del municipio de Marinilla, según las primeras pistas recolectadas con la información que facilitó el denunciante de los hechos, un conductor que transitaba por el lugar y que filmó un video mientras trataba de llamar la atención del hombre que manejaba el carro que llevaba el perro, al parecer, ya sin vida.

“La placa es IMX 629 para que lo identifiquen”, dice el testigo principal de los hechos, las autoridades ya están realizando todos los actos urgentes y rastreando la ruta que tomó la camioneta. La investigación cuenta con el apoyo de uniformados de la Policía de Antioquia. No solo están revisando si hay cámaras en el recorrido sino también agrupando información de los peajes de la región.

Los investigadores no descartan que el hecho no hubiese sido intencional. Lo que no minimiza la responsabilidad. Son varias las hipótesis que manejan por el momento, las que toman más fuerza están relacionadas con que en un acto de crueldad lo hubiera atado, otra que lo llevara en el platón de la camioneta y en un acto de descuido no se percató que el animal se cayó.

Por eso, la importancia de recolectar toda la evidencia necesaria no solo para identificar al conductor de la camioneta sino para llevarlo ante un juez de la República con el material de prueba suficiente que permita imputarle el delito de maltrato animal. Es el grupo Gelma de la Fiscalía el que está encargado de la investigación.

Cabe recordar que es el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal de la entidad para contribuir en la protección de los animales y garantizar sanciones contra los agresores.

La denuncia la hizo Juliana Álvarez, quien aclara que el video le llegó por Whastapp y, por el contenido, decidió compartirlo en sus redes sociales.

Es un video de un minuto donde el hombre que graba relata lo que está ocurriendo. “Quiero hacer una denuncia porque esto es infame, un perrito colgando del carro. Esto es infame, va a una gran velocidad y el perrito ya está muerto”, dice el hombre.

En ese mismo video dice que por más de 10 kilómetros de trayecto, le pitó al conductor para que frenara su vehículo, pero no hizo caso al llamado. “La placa es IMX 629 para que lo identifiquen”.

Las reacciones no se hicieron esperar, entre ellas, la de la senadora Andrea Padilla, quien pidió a las autoridades actuar en este caso ante la evidencia existente. “En el video se ven las placas. Sres @FiscaliaCol @PoliciaColombia ubiquen al engendro que hizo esto, por favor. Si alguien tiene información, publíquela. No permitamos que esa encarnación del mal quede impune”, dijo la senadora en su cuenta en Twitter.

Se espera que antes de finalizar el día, las autoridades den un primer reporte de las pesquisas adelantadas.