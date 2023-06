FLIP rechaza acoso a Camila Zuluaga y hace duro llamado a Petro: “El presidente tiene la obligación de garantizar la prensa libre”

La FLIP rechazó el acoso y seguimiento en contra de Camila Zuluaga y le pidió al presidente Petro no atacar ni desacreditar a ningún periodista o medio.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó el acoso que está recibiendo la periodista de BLU Radio, Camila Zuluaga, y le hizo un fuerte llamado al presidente, Gustavo Petro, para que garantice y respalde la libertad de prensa.

En medio del programa Mañanas BLU, la comunicadora social leyó una carta dirigida al presidente Petro por el acoso y los seguimientos de los que está siendo víctima debido, según expresó, a las posturas y críticas que el mandatario ha realizando en contra de la prensa, principalmente a través de su cuenta de Twitter.

La periodista comentó que en redes sociales fue publicado un video de ella mientras paseaba con su hijo de un año en los alrededores de su casa en Bogotá, lo que demuestra que está “siendo objeto de seguimientos por parte de personas afectas a su proyecto político, señor presidente Petro, y que asumen una actitud de hostigamiento por la información y opiniones que expreso con relación a su Gobierno”.

Zuluaga calificó la situación como un “hecho intimidatorio” y de la “mayor gravedad”.

“Quien publica el video acompañado de información falsa, es un fanático seguidor suyo en las redes sociales a quien usted avaló en el pasado y comentando sus mensajes, incluso, en relación conmigo cuando ha buscado hacer una campaña digital para desacreditarme y amenazando para escudriñar mi vida”, agregó.

Camila fue un poco más allá en su crítica contra el jefe de Estado, asegurando que el “modus operandi” que Petro adoptó con relación a los periodistas es muy peligroso porque, dijo, empodera a ciertas personas para que pasen de la persecución a realizar acciones reales en contra de la integridad de las personas.

“Presidente Petro, yo he enfrentado los hostigamientos, críticas y ataques a través de las redes sociales a diario, pero en esta oportunidad las cosas van mucho más allá. Este es un ataque directo a la integridad de mi familia”, señaló.

Presidente @petrogustavo le escribo esta carta porque el constante señalamiento en Twitter a periodistas que usted hace es muy peligroso. Con sus trinos empodera a fanáticos seguidores, quienes interpretan sus palabras como una orden para atacarnos ¡Esto tienen que parar!👇🏼 pic.twitter.com/wycDShVd3n — Camila Zuluaga (@ZuluagaCamila) May 31, 2023

Dura respuesta de la FLIP

Ante esta grave denuncia por parte de la periodista, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se pronunció a través de redes sociales rechazando los hechos que ponen en riesgo a Zuluaga y su familia.

La Fundación recordó un pronunciamiento de la Corte Constitucional en el que afirma que las manifestaciones de actores políticos pueden tener efectos negativos en la vida de periodistas.

“Los contantes señalamientos del presidente contra la prensa pueden desencadenar en otro tipo de agresiones”, manifestó la FLIP.

En ese sentido, le hizo un duro llamado al presidente Gustavo Petro para que no desacredite, deslegitime o ataque a ningún periodista o medio de comunicación, recordando que el jefe de Estado “tiene la obligación de garantizar y respaldar el ejercicio de la prensa libre.

En una reciente entrevista con María Isabel Rueda, el director de la FLIP, Jonathan Bock, ya había sido muy claro en la necesidad de que el presidente respetara la prensa. “Confío en que el presidente Petro entiende la libertad de prensa como una institución democrática, pero su concepción sobre cierto sector del periodismo implica una posición confrontativa. No creo que eso tenga que ser así. Esa confrontación desgasta al periodismo y por supuesto al poder y puede terminar deslegitimándolo. Por lo que es un llamado de atención a entender y respetar el periodismo en términos generales, más allá de la particularidad de los mensajes que han sido decenas, no solo en Twitter, sino en sus discursos y entrevistas, donde habla de un relato periodístico propio y generaliza a medios de comunicación, lo que él no está llamado a hacer”, dijo.

Además, agregó que “en general, las amenazas contra los periodistas han venido en aumento. Y no ha habido una respuesta institucional para protegerlos, sobre todo en regiones donde no hay garantías para ejercer el periodismo. No se puede aceptar que se instale el mensaje de que hay un relato periodístico en contra del Gobierno, porque este es el mismo argumento que utilizan funcionarios de diferente nivel para atacar a periodistas a nivel local o departamental”.

La periodista le preguntó sobre un reciente comunicado de la organización en la que sostiene que “alimentar el discurso de que el periodismo es antagonista abre la puerta hacia la criminalización de los medios”.

Bock aseguró que los funcionarios públicos tienen “un deber de respeto hacia el periodismo, hacia las otras voces cuando sean críticas, o incluso odiosas, o puedan parecerles intolerables a los funcionarios. Pero también es un mensaje de que el periodismo no puede entenderse como el enemigo, sino que en su pluralidad de voces hace parte de ese ejercicio de veeduría frente al poder; y que está permanentemente construyendo la aproximación a la verdad”.

Fiscalía ya inició las investigaciones

Pocas horas después de la denuncia de Zuluaga, la Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de una investigación para identificar a la persona que está detrás de las intimidaciones contra la periodista y su familia.

Con tal fin, el ente investigador abrió una noticia criminal a través del grupo de amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, que ya se encuentra trabajando en el caso.

“Valoramos positivamente que la Fiscalía anunció una investigación de los hechos, y esperamos que actúe diligentemente en la identificación de los usuarios que han difundido estos contenidos”, finalizó la FLIP.