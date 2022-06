Fracasó tutela que pedía eliminar el voto en blanco para la segunda vuelta a la Presidencia

Por competencia, el juzgado 59 administrativo de Bogotá, le remitió el pasado 10 de junio a un juzgado de conocimiento de la capital de la República la tutela radicada en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que eliminara la casilla del voto en blanco del tarjetón para la segunda vuelta a la Presidencia.

La acción judicial que pedía la protección de los derechos políticos de los colombianos no fue fallada de fondo y debido a que este domingo se adelantan los comicios y no tiene objeto emitir una decisión de fondo posteriormente.

En la acción judicial se señalaba que el parágrafo del artículo 258 dé la Constitución Política, que establece los límites del voto en blanco en las elecciones en Colombia. Para el demandante, el abogado Germán Calderón España, solamente se puede fijar en votaciones para alcaldes, gobernadores y primeras vueltas presidenciales.

“Deberá repetirse, por una sola vez, la votación para elegir miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando los votos en blanco constituyan una mayoría absoluta en relación con los votos válidos. Tratándose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras que en las de corporaciones publicaciones no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral”, precisa el artículo citado por el accionante.

Como se sabe, el voto en blanco en una elección presidencial en segunda vuelta presidencial no tiene ningún efecto de fondo, puesto que de resultar mayoritario no se repiten las elecciones. Es decir, el ganador será el que ocupe la segunda posición tras la casilla vacía. Sin embargo, esta situación no se ha presentado en la historia del país.

La Registraduría Nacional presenta al país la nueva tarjeta electoral para la elección de presidente y vicepresidente de la república en segunda vuelta, con las mismas características establecidas en el plan de garantías electorales. pic.twitter.com/MP4R6Sz0Tu — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 2, 2022

“La Registraduría, cuando incluye una casilla para voto en blanco, como así se demuestra en el tarjetón que el propio registrador publicó en redes sociales y en medios de comunicación, viola flagrantemente la norma constitucional, por lo cual se hace necesario que un juez de tutela ampare en forma urgente, necesaria e impostergable el derecho a elegir de los ciudadanos colombianos, pues con esa casilla, se distrae al elector y se cambia el sentido de la segunda vuelta presidencial”, dice el abogado en la tutela.

La acción de tutela ya fue admitida para su estudio por parte del juzgado 59 administrativo de Bogotá. El despacho ya le notificó a Alexander Vega Rocha en su calidad de Registrador Nacional del Estado Civil para que presente su concepto y responda los hechos que motivaron a ubicar la casilla del “voto en blanco” en la presentación del tarjetón final para la segunda vuelta el pasado 2 de junio.

En la tutela el abogado considera que de avalarse el voto en blanco se presentaría un “perjuicio irremediable para el ejercicio transparente y libre de los derechos políticos de los colombianos habilitados para votar, no teniéndose otro camino ordinario de defensa de estos, por cuanto el daño es irreparable e inminente, debido a la cercanía de la jornada electoral que en segunda vuelta elegirá al Presidente del país”.

Demanda que pide suspender al Registrador

El pasado 13 de marzo, la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió el impedimento presentado por el magistrado Felipe Alirio Solarte Maya en medio del estudio de la acción popular que pide suspender a Alexander Vega como Registrador Nacional. Esto debido a que la esposa de magistrado es asesora del jefe del ente.

En la acción popular se manifiesta que Vega o da las garantías para los comicios, esto teniendo en cuenta las fallas de las elecciones del pasado 13 de marzo donde reconoció que encontró un millón de votos tras el reconteo. En su defensa el Registrador ha manifestado que se ha velado por darle todas las garantías al proceso.