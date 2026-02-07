Ganadores de la Medalla Enrique Low Murtra, la máxima distinción de la Fiscalía, se quedaron sin el reconocimiento económico. “Nunca había ocurrido esto”

Este reconocimiento económico queremos destinarlo para las personas que más lo necesitan”, fue lo que dijo un ganador de la Medalla Enrique Low Murtra en la edición 2025 del premio, el más alto reconocimiento que entrega la Fiscalía a sus funcionarios y que incluye una generosa bonificación económica, cercana a los 80 millones de pesos.

El problema de la noble promesa que hizo el funcionario de la Fiscalía con el dinero de su premio es que, como en ningún otro momento de la historia de este reconocimiento, los ganadores, casi dos meses después, siguen esperando que el ente acusador entregue los recursos que la Medalla otorga.

“Los ganadores del premio siempre recibían el reconocimiento económico en el mes de diciembre junto con el pago de las primas. Era casi automático porque estaba en el presupuesto. Se sabe cuántos son los ganadores y el recurso siempre estuvo disponible, hasta este año que no pagaron”, señalaron funcionarios de la Fiscalía que contaron cómo era el procedimiento en los premios.

El premio fue creado mediante decreto en 1993 y desde entonces la Fiscalía cumplió con el reconocimiento económico a los funcionarios, hasta ahora que se quedaron esperando el pago. Foto: FISCALÍA

La Medalla Enrique Low Murtra fue creada en 1993, ha estado en la Fiscalía casi en toda su historia y para los funcionarios del ente acusador se convirtió en motivo de orgullo. Y no es para menos: se trata de la más alta distinción al trabajo y las iniciativas investigativas que, para el caso, se traducen en justicia.

La propia fiscal Luz Adriana Camargo expresó, al entregar los premios en 2025, que el trabajo de los funcionarios muestra el “coraje” de quienes se atrevieron a transitar “terrenos desconocidos y muy poco explorados en la investigación criminal”. De ahí la importancia del reconocimiento para los fiscales e investigadores.

Insistió la jefa del ente acusador, mientras celebraba junto con los ganadores de la Medalla, que los casos incluidos en el reconocimiento trazan el “nuevo rumbo de la Fiscalía”, el empeño institucional por una evolución que esperan consolidar en lo que queda de esta administración. El problema es que en este “nuevo rumbo” los ganadores del premio siguen esperando el pago.

Para la edición 2025, la fiscal Camargo hizo un cambio sustancial en la condecoración Enrique Low Murtra. Por medio de un decreto, se estableció que la Medalla no será un premio individual, sino grupal; se entregará a los grupos de trabajo, no a los líderes de las investigaciones. Un cambio que fue bien recibido por los funcionarios.

“Confiamos en que en los próximos años se consolide la evolución en la que estamos empeñados. En este acto manifestamos nuestra gratitud a los servidores por la excelencia en el cumplimiento de la misión y les rendimos homenaje por el compromiso demostrado durante el presente año y su contribución al avance de nuestros objetivos institucionales”, dijo la fiscal Camargo.

Lo que es motivo de orgullo para los funcionarios se quedó sin saldo. La Medalla Enrique Low Murtra tiene un significado especial para quienes dedican su vida a la investigación criminal. Es el reconocimiento a un esfuerzo que en ocasiones compromete la propia vida de los fiscales e investigadores y, como lo dijo la fiscal Camargo, hasta desprenderse de la familia.

“Esto nunca había pasado. El presupuesto de los premios siempre fue una prioridad, estaba garantizado, era un punto en el primer renglón de las necesidades para el comité, para la dirección ejecutiva y para talento humano. Sin embargo, en la última edición de los premios, se quedó en el puro discurso”, señalaron funcionarios que hablaron con SEMANA.

Fueron siete los ganadores de casos que tocaron fibras en la Fiscalía. Foto: FISCALÍA

Para la edición 2025 se postularon más de 124 investigaciones, trabajos que significan justicia para los ciudadanos, para las víctimas. Los funcionarios presentaron los procesos que esclarecieron, los delincuentes que capturaron y los casos que se salvaron de la impunidad. Todos sueñan con ganarse este reconocimiento, pero ahora no es una prioridad.

Fueron siete los ganadores de casos que tocaron fibras en la Fiscalía, como el asesinato del fiscal Karin Sefair Calderón, en Fusagasugá, en medio de un fleteo, que se conoció como el caso Los Viajeros, en mención a la organización criminal que asesinó al funcionario. Los responsables fueron capturados en menos de tres meses y esa investigación ganó la Medalla, pero no recibió el reconocimiento económico.

Otro que se destacó en la entrega de la Medalla Enrique Low Murtra 2025 fue el rescate de unas niñas en Vichada, secuestradas y sometidas a explotación sexual en bares de mala muerte de Puerto Carreño. La investigación logró desmantelar una organización criminal que arrancaba en Venezuela y se completaba en Colombia. Tampoco ha recibido el pago.

Mientras los funcionarios recibían el reconocimiento, uno tomó la palabra para expresar gratitud con la Fiscalía y la fiscal Luz Adriana Camargo. El homenaje fue especial y lleno de aplausos, convencidos de la bendición que estaba por llegar, aunque en ese momento ni se imaginaban que la promesa quedaría en mora.

“El verdadero beneficio está cuando logramos ayudar a todas esas personas, a la sociedad, a las víctimas… Es lo que más nos llena de orgullo”, dijeron los funcionarios sin saber que el reconocimiento económico que esperaban entregar a causas sociales se quedó en el cajón de los pendientes.

La Fiscalía exaltó una investigación que, por primera vez en la historia de Colombia, llevó a una imputación de cargos por genocidio contra las disidencias de las Farc y su máximo cabecilla, alias Iván Mordisco. Un caso que dejó como víctima al pueblo nasa, ampliamente reconocido por los medios y el país. Los responsables de la investigación ganaron la Medalla y también se quedaron esperando el reconocimiento económico.

La Fiscalía aseguró que el cierre del año y la vacancia judicial en 2025 afectaron los pagos y el reconocimiento para los ganadores de la Medalla Enrique Low Murtra. Indicaron que en las próximas semanas se harán los pagos pendientes. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Los premios de la Fiscalía se entregaron el pasado 16 de diciembre en un evento solemne que reunió a los funcionarios en Bogotá y fue transmitido a todo el país. Afirman desde el ente acusador que la coyuntura de ese momento impidió que el pago a los ganadores estuviera a tiempo, como siempre ha ocurrido en más de tres décadas que lleva el premio reconociendo lo mejor del trabajo de investigadores y fiscales.

Señalaron que la vacancia judicial, el cierre del año fiscal y el listado de obligaciones antes de acabar el mes de diciembre dificultaron que los pagos se cumplieran como se tenía previsto. Reconocieron que son conscientes del problema y del malestar en los funcionarios de la Fiscalía con lo que consideran el orgullo institucional, pero que en esta edición del premio se quedaron con un saldo en rojo.

Fuentes de la Fiscalía aseguraron que las obligaciones con los ganadores de la Medalla Enrique Low Murtra están en “turno” para el pago y podría efectuarse en las próximas semanas. Una buena noticia para quienes prometieron convertir el premio en una donación a causas sociales. “Entonces, eso nos llena de más orgullo junto con nuestra Medalla. Lo que queríamos dar a conocer es que nuestro dinero será para ayudar a los que más lo necesitan”.