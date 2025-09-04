Gobernador de Cundinamarca lanza advertencia en caso Valeria Afanador: “Tuvo que haber sido por algo”

Si bien Medicina Legal indicó recientemente en su dictamen forense que la niña Valeria Afanador murió por ahogamiento y que no le hallaron signos de violencia física en el cuerpo, aún existen muchas dudas alrededor de este caso.

En el dictamen también se especificó que Valeria, quien tenía síndrome de Down, aspiró e ingirió agua y residuos de pantano, encontrados en su estómago y vías respiratorias.

“La presencia de cambios de adipocira indica que la menor de edad estuvo en el pantano y en contacto permanente con agua y material biológico en descomposición. No se encontraron signos de violencia física en el cuerpo. Las prendas de vestir de la niña no tenían desgarros ni cortes”, informó Medicina Legal en parte de su informe.

Sin embargo, además de las dudas que aún hay alrededor de la muerte de la menor de diez años, el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en la vereda Canelón, sector Bebedero, en Cajicá, sigue en la mira.

Familiares de la menor, el abogado Julián Quintana y el mismo gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, han cuestionado con firmeza al colegio donde estudiaba Valeria, teniendo en cuenta que al momento de su desaparición, ella estaba bajo la responsabilidad de dicha institución educativa.

Video de la desaparición, en su momento, de Valeria Afanador. | Foto: Noticias Caracol | Foto: Noticias Caracol

Precisamente, esta mañana de jueves, 4 de septiembre, el gobernador Rey volvió a lanzar una advertencia contra el colegio donde estudiaba Valeria. En entrevista con La FM, dijo que, de comprobarse responsabilidad alguna, se verían expuestos a sanciones severas.

“Hay que establecer cuál es ese grado de omisión. Pero Valeria está muerta, ya desafortunadamente no está con nosotros y tuvo que haber sido por algo. Especialmente, por alguna omisión y esa es la omisión que nosotros esperamos detectar en el proceso sancionatorio administrativo y, en caso de que sea necesario, imponer las sanciones más severas frente a esta lamentable situación”, indicó Rey en la emisora citada anteriormente.

Así mismo, destacó que, si bien ya hay un dictamen de Medicina Legal, el caso debe seguir investigándose para, finalmente establecer, si la niña “llegó al río por sus propios medios o por una tercera persona”.