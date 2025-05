Gobernador de Santander arremetió contra Gustavo Bolívar: “¿Se imaginan como presidente?"

No se trata de acuerdos, se trata de que un presidente debe propender por la unidad nacional y por solucionar problemas, veo varios falencias en usted: 1. No ejecuta, prometió plazas de mercado y placa huella en Santander, ¿cual fue el logró?, venir a regalar aretes decomisados… https://t.co/5SpZB1bRaZ

“Tengo una condición y es que los candidatos del Pacto Histórico que no salen favorecidos en las encuestas se están moviendo para que el candidato o la candidata sea elegida a dedo. Yo no le jalo a eso. Si no hay una consulta, no le jalo porque estaría militando en un movimiento que no es democrático”, señaló.