El exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar contó en SEMANA cómo está su relación con el presidente Gustavo Petro, tras el desplante que le hizo el mandatario durante un evento en Norte de Santander.

Bolívar reconoció que lo sucedido el pasado 9 de mayo en un evento público en el Catatumbo le “dolió”, porque “yo tengo mi corazoncito”, y manifestó que hubiera preferido que se lo dijera de manera privada.

El exdirector del DPS justificó el trato que le dio el mandatario, porque él pensó que Bolívar ya había salido del Gobierno tras su renuncia para aspirar a la presidencia en 2026 y lo calificó como un “malentendido”.

Aseguró, en entrevista con SEMANA, que no le reclamó a Petro. "Le he escrito para otras cosas, ya normalizamos la conversación, pero ese tema no lo he tocado. Al día siguiente se fue a China", dijo.

A la pregunta de si la relación con el presidente está fría, Bolívar señaló que no se han vuelto a hablar después del regaño, pero enfatizó en que de su parte la relación “no” se ha enfriado y volvió a justificar el desplante.

Gustavo Bolívar dejó claro la relación con Gustavo Petro, desde su lado, no se ha enfriado. | Foto: Semana

“Él es el jefe, el reclamo que hacía era justo porque pensaba que yo ya me había retirado del Departamento de Prosperidad Social, él no quiere que alguien se aproveche del Estado para hacer campaña”, dijo.

Además, manifestó que lo sigue amando: “Mi amor no lo he perdido por el presidente. Sí tuve mi tusa estos días, pero ya me pasó. Uno tiene que ser firme, no voy a dejar de querer a una persona que ha sido coherente y buen tipo por un regaño; demostraría mucha inmadurez de mi parte”.

Bolívar explicó que la tusa la superó durante el fin de semana siguiente al desplante del mandatario. “Me puse a escribir una novela que estoy escribiendo desde hace un tiempo, y el lunes aparecí con un nuevo semblante, y borrón y cuenta nueva”, indicó.

Finalmente, entre risas, aseguró que no sabe si su amor es correspondido. “Diría que sí. Cuando ha habido escenarios donde Petro tiene que defenderme, lo ha hecho, me ha defendido, me ha puesto a encabezar las listas al Pacto Histórico. Es un hombre de guiños”, resaltó.