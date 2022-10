Gobierno alista nuevo subsidio; el presidente Petro “aceptó” propuesta de gremio que beneficiaría a miles

La idea, según le contó Hugo Ospina a SEMANA, es brindarles una ayuda económica a los conductores que no tienen seguridad social.

El presidente Gustavo Petro se reunió este miércoles 5 de octubre en la Casa de Nariño con los principales líderes taxistas del país, quienes trataron diferentes temas relacionados con el precio de los peajes, el alza de la gasolina y las plataformas digitales, entre otros puntos.

Tras el encuentro en la casa presidencial, el representante de este gremio en Bogotá, Hugo Ospina, habló en exclusiva con Vicky en SEMANA y entregó su balance de la reunión con el Jefe de Estado, la cual duró más de una hora.

“Yo vi a un presidente de la República comprometido con el sector del taxi. Por ejemplo, el simple hecho de decir que va a mirar con lupa la plata que sacan las plataformas tecnológicas del país es un logro que con ningún presidente de la República habíamos logrado canalizar en los últimos diez años que llevan las plataformas”, destacó Ospina.

El líder gremial aprovechó la conversación con este medio y reveló que en medio del encuentro un colega le presentó una propuesta al mandatario cordobés para que se implemente un nuevo subsidio en el país.

“Llegó una propuesta bastante interesante de un compañero de acá de Bogotá que dijo que los taxistas, por culpa del transporte ilegal o informal, no cuentan con seguridad social como ordena la ley. Hoy tenemos mucho conductor de taxi que llegó a su vejez y está pidiendo plata en los paraderos del país”, manifestó inicialmente.

Luego, agregó: “Para darle una solución a esa situación, el compañero llevó la propuesta y el presidente dijo ‘le compro esa propuesta’, la cual consiste en sacar 200 pesos de todos los peajes para darles un bono a esos taxistas, que hoy no tienen la seguridad social, la pensión y la salud”.

El líder gremial también resaltó en Vicky en SEMANA el hecho de que el presidente Petro observó con juicio el registro distrital automotor y se enteró de que los “taxistas no son unas mafias” con los vehículos de transporte público.

“El presidente de la República dijo que vio una democratización en el sector del taxi y que no hay ninguna mafia en el gremio de los taxistas. Rescato que el presidente dijo: ‘El gremio de los taxistas no tiene seguridad social, sus conductores [no la tienen]’”, puntualizó.

Pese a las buenas sensaciones que le dejó el encuentro a Ospina, Juan Carlos Bastos, representante del gremio de Norte de Santander, no ocultó su molestia con el mandatario colombiano y le pidió que “sea serio”, al recordarle que tuvo más de ocho días para revisar las peticiones.

El hombre enfatizó en este medio que para él no hubo ningún tipo de avance durante la reunión con el Jefe de Estado. Asimismo, calificó la actitud de Petro como “irrespetuosa”.

“Fue una falta de respeto. Por qué el día de hoy sí salen a decir que las plataformas son ilegales. Hoy sí salieron en Twitter a decirlo, por qué no nos lo dijeron ayer en la reunión”, señaló Bastos.

Cabe mencionar que algunos taxistas revelaron recientemente que el presidente convocó varias mesas técnicas para tratar de resolver las diferentes peticiones de los conductores, las cuales rondan en torno al bloqueo de las plataformas tecnológicas, a la cobertura de salud y pensión, además de la transición hacia las energías sostenibles.