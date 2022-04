Gobierno entrega lanchas para estudiantes de las escuelas del Pacífico caucano

Una buena noticia recibieron los estudiantes de varios municipios del Pacífico caucano que, en muchas ocasiones, tienen dificultades para acudir a los colegios y escuelas de la región por falta de transporte fluvial.

El Gobierno nacional entregó este viernes 10 lanchas de transporte escolar que beneficiaran a los niños, niñas y jóvenes del municipio de López de Micay, que en muchas ocasiones no pueden asistir a clases porque no tienen cómo movilizarse.

Son más de 700 estudiantes de las instituciones educativas San Antonio de Chuare, Sagrada Familia, Pablo VI, Noanamito, Dos Quebradas, Maximino Garabato y Zaragoza; además fueron beneficiados por este proceso los centros educativos Bocagrande y La Rotura, liderado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a través del Plan Cauca, Cauca con Legalidad, Plan para Todos.

El titular de ese despacho, Juan Camilo Restrepo Gómez destacó la entrega de estas lanchas como una solución a la problemática que deben enfrentar los estudiantes para sus desplazamientos.

“Con estas lanchas los niños y niñas podrán desplazarse de sus lugares de residencia a las instituciones educativas, no solamente para mejorar la cobertura en el sistema de educación, sino también para prevenir el reclutamiento de menores, donde los grupos armados organizados persisten en mantenerse en la delincuencia”, dijo el funcionario.

Explicó que este beneficio también cobijará a Timbiquí y Guapi, dos poblaciones del Pacífico caucano en las que las dificultades de movilidad se convertían en motivo de deserción escolar.

El programa para la adquisición y entrega de las lanchas se hizo en articulación con las alcaldías municipales y la gobernación del Cauca, demandó inversiones superiores a los $2.200 millones.

Estas están dotadas con todos los accesorios para una navegabilidad segura: chalecos, carpas, extintor portátil, aros salvavidas, cabo de amarre, botiquín, entre otros.

Entre tanto, el rector del colegio Pablo VI, Félix Adrián Riasco Riasco, destacó la entrega de las lanchas, al señalar que atiende una de las necesidades de la comunidad educativa.

“Gracias infinitas al presidente de la República, al alto comisionado para la Paz y al alcalde Municipal, por este gran beneficio que dan a las instituciones educativas, lo cual mejorará la cobertura que tanto necesitábamos en la cabecera municipal, por la dificultad que tenían los muchachos para llegar al colegio y a las sedes aledañas”, indicó.

Gobierno entregó r 171 niños de Aracataca, El Banco y Ciénaga, en el departamento de Magdalena, sendas bicicletas, para facilitar su movilidad entre sus hogares y los centros educativos. - Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Bicicletas a estudiantes de Aracataca, El Banco y Ciénaga

De otra parte, el alto comisionado para la Paz entregó recientemente a 171 niños de Aracataca, El Banco y Ciénaga, en el departamento de Magdalena, sendas bicicletas, para facilitar su movilidad entre sus hogares y los centros educativos.

Con la entrega de este sistema de transporte a niños, niñas y adolescentes, habitantes de zonas rurales y alejadas, se busca garantizar que puedan asistir a sus clases.

Restrepo Gómez señaló que con la estrategia Mi Bici PAZo a PAZo se pretende evitar la deserción escolar y otros fenómenos de ilegalidad.

“Para hablar de paz y seguridad, que nos son excluyentes, confluyen tres elementos que se unen: ausencia de violencia, instituciones fortalecidas y presencia del Estado, a partir de la oferta institucional. La paz no se hace desde las centralidades; la paz se hace desde el parque de Aracataca, Fundación, El Banco y Ciénaga”, dijo.

Los establecimientos educativos priorizados para recibir estas bicicletas, fueron la Institución Educativa Virginia Gómez, de Ciénaga; la Institución Educativa Elvia Vizcaíno, de Todaro, en Aracataca, y la Institución Educativa Departamental Pablo Nieves de Guayabal, en el municipio de El Banco.

”Cuando mi papá no me podía llevar en la moto, me tocaba caminar más de tres kilómetros. Tengo compañeros que viven mucho más lejos y tienen que ir a pie para la escuela. Con el calor que hace acá en El Banco, uno llega cansado. Ahora, con la bicicleta, no tardaremos más de 10 minutos”, dijo Valentina Tinoco Díaz, una de las estudiantes beneficiadas.

De acuerdo con la oficina del alto comisionado para la paz, para estos tres municipios el Gobierno nacional invirtió más de $114 millones.

El comisionado para la Paz explicó que esta estrategia, que se realiza de manera conjunta con la Fundación Postobón y World Bicycle Relief, pretende llevar más de 2.000 bicicletas a 40 municipios de los departamentos de La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Boyacá, Córdoba, Bolívar, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Tolima y Nariño.